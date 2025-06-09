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Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд - РИА Новости, 09.06.2025
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18:20 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/tanker-2021855163.html
Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд
Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд - РИА Новости, 09.06.2025
Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд
ЗАО "Волгатранснефть", владелец "Волгонефти-239", одного из затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров, подало ходатайство в Арбитражный суд... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:20:00+03:00
2025-06-09T18:20:00+03:00
происшествия
краснодарский край
черное море
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. ЗАО "Волгатранснефть", владелец "Волгонефти-239", одного из затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров, подало ходатайство в Арбитражный суд Краснодарского края о передаче дела о взыскании экологического ущерба на рассмотрение другого суда, стало известно из картотеки арбитражных дел. Согласно картотеке, ходатайство подано 9 июня. Суд пока его не рассмотрел. Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Заседания по судебным искам назначены на 24 и 25 июня. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html
краснодарский край
черное море
керченский пролив
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происшествия, краснодарский край, черное море, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Краснодарский край, Черное море, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд

Владелец танкера "Волгонефть-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. ЗАО "Волгатранснефть", владелец "Волгонефти-239", одного из затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров, подало ходатайство в Арбитражный суд Краснодарского края о передаче дела о взыскании экологического ущерба на рассмотрение другого суда, стало известно из картотеки арбитражных дел.
Согласно картотеке, ходатайство подано 9 июня. Суд пока его не рассмотрел.
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Заседания по судебным искам назначены на 24 и 25 июня.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом
23 мая, 17:39
 
ПроисшествияКраснодарский крайЧерное мореКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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