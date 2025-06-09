https://ria.ru/20250609/tanker-2021855163.html

Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд

Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд - РИА Новости, 09.06.2025

Владелец "Волгонефти-239" попросил передать дело об ущербе в другой суд

ЗАО "Волгатранснефть", владелец "Волгонефти-239", одного из затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров, подало ходатайство в Арбитражный суд... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:20:00+03:00

2025-06-09T18:20:00+03:00

2025-06-09T18:20:00+03:00

происшествия

краснодарский край

черное море

керченский пролив

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. ЗАО "Волгатранснефть", владелец "Волгонефти-239", одного из затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров, подало ходатайство в Арбитражный суд Краснодарского края о передаче дела о взыскании экологического ущерба на рассмотрение другого суда, стало известно из картотеки арбитражных дел. Согласно картотеке, ходатайство подано 9 июня. Суд пока его не рассмотрел. Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Заседания по судебным искам назначены на 24 и 25 июня. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html

краснодарский край

черное море

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, черное море, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)