Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/t-bank-2021806533.html
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии - РИА Новости, 09.06.2025
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии
Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:15:00+03:00
2025-06-09T15:15:00+03:00
россия
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
биометрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021807803_263:331:3199:1982_1920x0_80_0_0_7d9be94ef1bd957d4efd2b4ec732071b.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и сразу загружают в Единую биометрическую систему, сообщил банк. "Чтобы воспользоваться сервисом выездного сбора биометрии, нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Т-Банка. После этого представитель приедет в удобное для пользователя место. Процесс сбора занимает от 2 минут. Данные сразу загружаются в Единую биометрическую систему", - говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что выездной сервис разработан при поддержке Минцифры и Центра биометрических технологий. По данным пресс-службы, сбор осуществляется с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и соответствует всем необходимым мерам защиты согласно федеральному закону № 572-ФЗ. "Выездной сбор биометрии стал возможен благодаря специально разработанному внутри Т-Банка комплексному решению, которое объединило в себе необходимое программное и аппаратное обеспечение, банковские технологии и процессы обслуживания клиентов", - сообщает пресс-служба банка. "Сервис выездного сбора - важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. До этого регистрация подтвержденной биометрии была возможна только в отделениях банков. Теперь же сдать ее можно на планшете в любом удобном для пользователя месте - в полном соответствии с требованиями законодательства. Уверен, что функция выездного сбора сделает процесс регистрации максимально комфортным, а также существенно снизит нагрузку на отделения банков", - сказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов. Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
https://ria.ru/20250603/t-bank-2020633493.html
https://ria.ru/20250602/tsyganov-2020556384.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021807803_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_010126c4d4e53aadfd42505c14b33317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), биометрия
Россия, Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Биометрия
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии

Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии

© Getty Images / da-kukСканер отпечатка пальцев
Сканер отпечатка пальцев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Getty Images / da-kuk
Сканер отпечатка пальцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и сразу загружают в Единую биометрическую систему, сообщил банк.
"Чтобы воспользоваться сервисом выездного сбора биометрии, нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Т-Банка. После этого представитель приедет в удобное для пользователя место. Процесс сбора занимает от 2 минут. Данные сразу загружаются в Единую биометрическую систему", - говорится в сообщении пресс-службы.
Государству, бизнесу и образованию пора объединиться - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Глава Т-Банка: государству, бизнесу и образованию пора объединиться
3 июня, 12:32
Также отмечается, что выездной сервис разработан при поддержке Минцифры и Центра биометрических технологий.
По данным пресс-службы, сбор осуществляется с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и соответствует всем необходимым мерам защиты согласно федеральному закону № 572-ФЗ.
"Выездной сбор биометрии стал возможен благодаря специально разработанному внутри Т-Банка комплексному решению, которое объединило в себе необходимое программное и аппаратное обеспечение, банковские технологии и процессы обслуживания клиентов", - сообщает пресс-служба банка.
"Сервис выездного сбора - важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. До этого регистрация подтвержденной биометрии была возможна только в отделениях банков. Теперь же сдать ее можно на планшете в любом удобном для пользователя месте - в полном соответствии с требованиями законодательства. Уверен, что функция выездного сбора сделает процесс регистрации максимально комфортным, а также существенно снизит нагрузку на отделения банков", - сказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.
Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
Заместитель председателя правления Т-банка Вячеслав Цыганов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Цыганов: Т-Банк обрабатывает 40% обращений пользователей с помощью ИИ
2 июня, 21:17
 
РоссияТехнологииТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Биометрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала