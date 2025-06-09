https://ria.ru/20250609/t-bank-2021806533.html
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии - РИА Новости, 09.06.2025
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии
Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:15:00+03:00
2025-06-09T15:15:00+03:00
2025-06-09T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и сразу загружают в Единую биометрическую систему, сообщил банк. "Чтобы воспользоваться сервисом выездного сбора биометрии, нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Т-Банка. После этого представитель приедет в удобное для пользователя место. Процесс сбора занимает от 2 минут. Данные сразу загружаются в Единую биометрическую систему", - говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что выездной сервис разработан при поддержке Минцифры и Центра биометрических технологий. По данным пресс-службы, сбор осуществляется с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и соответствует всем необходимым мерам защиты согласно федеральному закону № 572-ФЗ. "Выездной сбор биометрии стал возможен благодаря специально разработанному внутри Т-Банка комплексному решению, которое объединило в себе необходимое программное и аппаратное обеспечение, банковские технологии и процессы обслуживания клиентов", - сообщает пресс-служба банка. "Сервис выездного сбора - важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. До этого регистрация подтвержденной биометрии была возможна только в отделениях банков. Теперь же сдать ее можно на планшете в любом удобном для пользователя месте - в полном соответствии с требованиями законодательства. Уверен, что функция выездного сбора сделает процесс регистрации максимально комфортным, а также существенно снизит нагрузку на отделения банков", - сказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов. Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
https://ria.ru/20250603/t-bank-2020633493.html
https://ria.ru/20250602/tsyganov-2020556384.html
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россия, технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), биометрия
Россия, Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Биометрия
Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии
Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и сразу загружают в Единую биометрическую систему, сообщил банк.
"Чтобы воспользоваться сервисом выездного сбора биометрии, нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Т-Банка. После этого представитель приедет в удобное для пользователя место. Процесс сбора занимает от 2 минут. Данные сразу загружаются в Единую биометрическую систему", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что выездной сервис разработан при поддержке Минцифры и Центра биометрических технологий.
По данным пресс-службы, сбор осуществляется с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и соответствует всем необходимым мерам защиты согласно федеральному закону № 572-ФЗ.
"Выездной сбор биометрии стал возможен благодаря специально разработанному внутри Т-Банка комплексному решению, которое объединило в себе необходимое программное и аппаратное обеспечение, банковские технологии и процессы обслуживания клиентов", - сообщает пресс-служба банка.
"Сервис выездного сбора - важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. До этого регистрация подтвержденной биометрии была возможна только в отделениях банков. Теперь же сдать ее можно на планшете в любом удобном для пользователя месте - в полном соответствии с требованиями законодательства. Уверен, что функция выездного сбора сделает процесс регистрации максимально комфортным, а также существенно снизит нагрузку на отделения банков", - сказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.
Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.