https://ria.ru/20250609/svo-2021795468.html

Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180

Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180 - РИА Новости, 09.06.2025

Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180

Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180, сообщило... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:33:00+03:00

2025-06-09T14:33:00+03:00

2025-06-09T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021794514_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_1332c8a89834f0e9bd229f435d6ebfef.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180, сообщило Минобороны РФ. Минобороны также опубликовало кадры уничтожения БТР Sisu XA-180 ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон" "Вблизи н.п. Яблоновка в ДНР в ходе разведывательных мероприятий расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате серии ударов расчетами FPV-дронов на оптоволокне центра "Рубикон" бронетранспортер противника был уничтожен.

https://ria.ru/20250520/drony-2017992772.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия