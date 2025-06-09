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Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180 - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 09.06.2025 (обновлено: 14:34 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/svo-2021795468.html
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180 - РИА Новости, 09.06.2025
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180
Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180, сообщило... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:33:00+03:00
2025-06-09T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180, сообщило Минобороны РФ. Минобороны также опубликовало кадры уничтожения БТР Sisu XA-180 ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон" "Вблизи н.п. Яблоновка в ДНР в ходе разведывательных мероприятий расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате серии ударов расчетами FPV-дронов на оптоволокне центра "Рубикон" бронетранспортер противника был уничтожен.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180

Расчет "Рубикона" уничтожил БТР ВСУ финского производства Sisu XA-180

© Минобороны РоссииРасчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180
Расчет испытательного центра Рубикон обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Минобороны России
Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны также опубликовало кадры уничтожения БТР Sisu XA-180 ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон"
"Вблизи н.п. Яблоновка в ДНР в ходе разведывательных мероприятий расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате серии ударов расчетами FPV-дронов на оптоволокне центра "Рубикон" бронетранспортер противника был уничтожен.
Нейтрализация беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа
20 мая, 09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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