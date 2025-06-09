https://ria.ru/20250609/svo-2021795468.html
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180 - РИА Новости, 09.06.2025
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180
Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180, сообщило... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:33:00+03:00
2025-06-09T14:33:00+03:00
2025-06-09T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021794514_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_1332c8a89834f0e9bd229f435d6ebfef.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180, сообщило Минобороны РФ. Минобороны также опубликовало кадры уничтожения БТР Sisu XA-180 ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон" "Вблизи н.п. Яблоновка в ДНР в ходе разведывательных мероприятий расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате серии ударов расчетами FPV-дронов на оптоволокне центра "Рубикон" бронетранспортер противника был уничтожен.
https://ria.ru/20250520/drony-2017992772.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021794514_135:0:1084:712_1920x0_80_0_0_7141918219720bc559715f2dbd09468a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Расчет "Рубикона" уничтожил бронетранспортер ВСУ Sisu XA-180
Расчет "Рубикона" уничтожил БТР ВСУ финского производства Sisu XA-180