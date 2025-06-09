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В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ - РИА Новости, 09.06.2025
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12:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/strategiya-2021767191.html
В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ
В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ - РИА Новости, 09.06.2025
В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ
Смысл утвержденной стратегии по развитию ВМФ России заключается в том, чтобы процесс развития отвечал современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:52:00+03:00
2025-06-09T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Смысл утвержденной стратегии по развитию ВМФ России заключается в том, чтобы процесс развития отвечал современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смысл стратегии - в развитии Военно-морского флота, и в развитии таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ

Песков: процесс развития ВМФ РФ должен отвечать современным реалиям

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМалый противолодочный корабль "Алексин" проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства
Малый противолодочный корабль Алексин проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Малый противолодочный корабль "Алексин" проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Смысл утвержденной стратегии по развитию ВМФ России заключается в том, чтобы процесс развития отвечал современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смысл стратегии - в развитии Военно-морского флота, и в развитии таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям", - сказал Песков журналистам.
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