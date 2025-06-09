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В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ
В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ - РИА Новости, 09.06.2025
В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ
Смысл утвержденной стратегии по развитию ВМФ России заключается в том, чтобы процесс развития отвечал современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:52:00+03:00
2025-06-09T12:52:00+03:00
2025-06-09T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Смысл утвержденной стратегии по развитию ВМФ России заключается в том, чтобы процесс развития отвечал современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смысл стратегии - в развитии Военно-морского флота, и в развитии таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ
Песков: процесс развития ВМФ РФ должен отвечать современным реалиям