https://ria.ru/20250609/strategiya-2021767191.html

В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ

В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ - РИА Новости, 09.06.2025

В Кремле рассказали, в чем заключается смысл стратегии по развитию ВМФ

Смысл утвержденной стратегии по развитию ВМФ России заключается в том, чтобы процесс развития отвечал современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:52:00+03:00

2025-06-09T12:52:00+03:00

2025-06-09T12:52:00+03:00

россия

дмитрий песков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019399717_0:20:1737:997_1920x0_80_0_0_afeb893ffcbfa90acfb888a2bdef7561.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Смысл утвержденной стратегии по развитию ВМФ России заключается в том, чтобы процесс развития отвечал современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смысл стратегии - в развитии Военно-морского флота, и в развитии таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, безопасность