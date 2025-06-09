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Минюст США сократил отдел по расследованию иностранного взяточничества

Минюст США сократил отдел по расследованию иностранного взяточничества - РИА Новости, 09.06.2025

Минюст США сократил отдел по расследованию иностранного взяточничества

Отдел министерства юстиции США, занимавшийся расследованием дел по даче взяток иностранным лицам, уменьшился почти в половину на фоне действий администрации... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:15:00+03:00

2025-06-09T19:15:00+03:00

2025-06-09T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отдел министерства юстиции США, занимавшийся расследованием дел по даче взяток иностранным лицам, уменьшился почти в половину на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа, из 32 прокуроров осталось 15, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. По словам агентства, сокращение связано с применением администрацией Трампа принятого в 1977 году Закона о коррупции за рубежом. Закон запрещает компаниям, работающим в США, давать взятки иностранным должностным лицам. Согласно сайту Белого дома, администрация Трампа приостановила применение закона 10 февраля. "Подразделение по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции, которому поручено обеспечивать соблюдение закона о борьбе со взяточничеством, сократилось примерно до 15 прокуроров. Число сократилось с 32", - заявили агентству два неназванных источника. Агентство добавляет, что минюст запустил на 180 дней проверку применения ведомством Закона о коррупции за рубежом после постановления Трампа, что привело к "исходу" сотрудников. Как добавили агентству два неназванных источника, прокуроры в основном ушли в другие подразделения уголовного управления министерства юстиции, включая подразделения по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения и на рынке. "Новое руководство о том, как прокуроры должны рассматривать дела, связанные с Законом о коррупции за рубежом, находится на стадии разработки и, как ожидается, будет опубликовано в ближайшее время", - подчеркнул агентству один из неназванных источников. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250322/dokhody-2006698333.html

https://ria.ru/20250211/delo-1998527433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, конфликт трампа и маска