Минюст США сократил отдел по расследованию иностранного взяточничества
Reuters: отдел Минюста США, расследовавший взятки иностранцам, уменьшился вдвое
© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отдел министерства юстиции США, занимавшийся расследованием дел по даче взяток иностранным лицам, уменьшился почти в половину на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа, из 32 прокуроров осталось 15, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
По словам агентства, сокращение связано с применением администрацией Трампа принятого в 1977 году Закона о коррупции за рубежом. Закон запрещает компаниям, работающим в США, давать взятки иностранным должностным лицам. Согласно сайту Белого дома, администрация Трампа приостановила применение закона 10 февраля.
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"Подразделение по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции, которому поручено обеспечивать соблюдение закона о борьбе со взяточничеством, сократилось примерно до 15 прокуроров. Число сократилось с 32", - заявили агентству два неназванных источника.
Агентство добавляет, что минюст запустил на 180 дней проверку применения ведомством Закона о коррупции за рубежом после постановления Трампа, что привело к "исходу" сотрудников. Как добавили агентству два неназванных источника, прокуроры в основном ушли в другие подразделения уголовного управления министерства юстиции, включая подразделения по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения и на рынке.
"Новое руководство о том, как прокуроры должны рассматривать дела, связанные с Законом о коррупции за рубежом, находится на стадии разработки и, как ожидается, будет опубликовано в ближайшее время", - подчеркнул агентству один из неназванных источников.
Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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