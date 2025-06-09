https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021875643.html

Спецоперация, 9 июня: Киев за сутки потерял 1350 военнослужащих в зоне СВО

Спецоперация, 9 июня: Киев за сутки потерял 1350 военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2025

Спецоперация, 9 июня: Киев за сутки потерял 1350 военнослужащих в зоне СВО

Украинские формирования за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях спецоперации до 1350 военнослужащих, уничтожены два танка, два безэкипажных катера,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:43:00+03:00

2025-06-09T19:43:00+03:00

2025-06-09T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

стамбул

россия

сергей лавров

украина

дмитрий песков

владимир мединский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские формирования за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях спецоперации до 1350 военнослужащих, уничтожены два танка, два безэкипажных катера, сбита ракета большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровненской области, это один из ответных ударов после террористических атак киевского режима на российские военные аэродромы, сообщило оборонное ведомство. По данным Минобороны РФ, российская группировка "Центр" увеличила площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, продолжила продвижение в глубину обороны противника. Силы Черноморского флота уничтожили за прошедшие сутки два украинских безэкипажных катера, сбита ракета большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. Возвращены домойПервая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщило оборонное ведомство. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие были доставлены на территорию Республики Беларусь, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, говорится в сообщении МО РФ. ФСБ пресекла попытку контрабандного вывозаФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Группа контрабандистов, деятельность которой пресекла ФСБ, по заказу иностранных организаций приобретала новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей. Лучшие дипломаты в украинском конфликте - это бойцы РФ на передовойСпецоперация будет продолжена после переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако Россия готова параллельно продвигать решение гуманитарных вопросов за счет дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего 2050. Он сказал, что достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических документов, уточнив, что лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду, честь и достоинство людей. Переговоры будут, но нет понимания когдаРоссия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима, наносившего удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле. Объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена вряд ли можно счесть правдоподобными. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что речь о новом раунде переговоров с Украиной зайдёт, но точного понимания сейчас нет. По словам Пескова, российское наступление в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны. Они не хотят воеватьПомощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в глазах украинских военных, которые принимали участие в переговорах в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть. По словам помощника президента, возможно, потому что в них осталось человеческое начало, так как офицер должен беречь своих солдат, и он это чувствует. Мединский добавил, что, по его мнению, украинские переговорщики "в глубине души лучше, чем они хотят казаться". Помощник президента РФ также отметил, что две трети украинской делегации были в военной форме, он считает, что "они ничем не отличаются от русских". Кроме того, он сообщил, что условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня.

https://ria.ru/20250609/tela-2021811106.html

https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html

https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стамбул

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение группы ГУР Украины в районе Щербаков в Запорожской области Подразделения 19-й дивизии российской группировки "Днепр" уничтожили группу ГУР Украины в районе Щербаков в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир стрелковой роты снайперов 503-го мотострелкового полка с позывным "Амур". "Бывают у нас моменты - и ГУРовцы заходят. Но успешных операций на моем участке фронта у них пока еще не было", - сообщил боец. 2025-06-09T19:43 true PT2M12S

Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными из плена в результате обмена 2025-06-09T19:43 true PT0M14S

Мединский о мирном договоре с Украиной Если бы Украина хотела мира и принимала решения самостоятельно, то подписала бы мирный договор с Москвой ещё 28 февраля 2022 года. 2025-06-09T19:43 true PT3M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, россия, сергей лавров, украина, дмитрий песков, владимир мединский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины