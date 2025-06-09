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Артиллеристы уничтожили наблюдательные посты ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы уничтожили наблюдательные посты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2025
Артиллеристы уничтожили наблюдательные посты ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательные посты ВСУ, которых обнаружили разведывательные БПЛА на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:11:00+03:00
2025-06-09T05:11:00+03:00
2025-06-09T05:11:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательные посты ВСУ, которых обнаружили разведывательные БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Операторы разведывательных дронов гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" обнаружили замаскированные наблюдательные посты ВСУ. Благодаря оперативной и точной корректировке огня артиллерии по выявленным целям были нанесены артиллерийские удары, в результате чего наблюдательные посты были уничтожены вместе с находившейся там живой силой противника", - говорится в сообщении министерства. В МО отметили, что в Запорожской области операторы БПЛА гвардейской дивизии ежедневно обеспечивают своевременное выявление целей и точную наводку артиллерии, а также наносят удары по противнику, выполняя боевые задачи в непосредственной близости от его позиций. "Полетел, ударил по одному опорнику - они притихли. Зацепил второй "сброс", полетел туда же, ударил по второму - и они притихли", - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Хан".
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697006.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили наблюдательные посты ВСУ в Запорожской области
Минобороны: артиллеристы уничтожили посты ВСУ в Запорожской области