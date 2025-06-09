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В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия - РИА Новости, 09.06.2025
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13:38 09.06.2025 (обновлено: 13:44 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/sledstvie-2021779484.html
В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия
В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия - РИА Новости, 09.06.2025
В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия
Следственные действия проводятся в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:38:00+03:00
2025-06-09T13:44:00+03:00
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Следственные действия проводятся в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Авдеев."О следственных действиях в отношении Александра Ремига. К Александру Александровичу есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением в регионе. Как бы то ни было, все равны перед законом. Экономический блок функционирует в штатном режиме", - говорится в комментарии Авдеева, предоставленном РИА Новости его пресс-службой.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия

В отношении владимирского замгубернатора Ремиги проводят следственные действия

© Фото : Александр Ремига/ВКонтактеАлександр Ремига
Александр Ремига - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Александр Ремига/ВКонтакте
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Следственные действия проводятся в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Авдеев.
"О следственных действиях в отношении Александра Ремига. К Александру Александровичу есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением в регионе. Как бы то ни было, все равны перед законом. Экономический блок функционирует в штатном режиме", - говорится в комментарии Авдеева, предоставленном РИА Новости его пресс-службой.
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