https://ria.ru/20250609/sledstvie-2021779484.html

В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия

В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия - РИА Новости, 09.06.2025

В отношении владимирского замгубернатора проводят следственные действия

Следственные действия проводятся в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:38:00+03:00

2025-06-09T13:38:00+03:00

2025-06-09T13:44:00+03:00

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Следственные действия проводятся в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Авдеев."О следственных действиях в отношении Александра Ремига. К Александру Александровичу есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением в регионе. Как бы то ни было, все равны перед законом. Экономический блок функционирует в штатном режиме", - говорится в комментарии Авдеева, предоставленном РИА Новости его пресс-службой.

https://ria.ru/20250609/loginov-2021779760.html

владимирская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область