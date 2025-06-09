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Скабеева и Попов стали победителями премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025
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22:45 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/skabeeva-2021897831.html
Скабеева и Попов стали победителями премии "ТЭФИ-2025"
Скабеева и Попов стали победителями премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025
Скабеева и Попов стали победителями премии "ТЭФИ-2025"
Победителями национальной премии "ТЭФИ-2025", присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, в номинации "Ведущий дневного... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:45:00+03:00
2025-06-09T22:45:00+03:00
россия
москва
евгений попов
ольга скабеева
сергей авдеев
академия российского телевидения
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Победителями национальной премии "ТЭФИ-2025", присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" стали Ольга Скабеева и Евгений Попов с программой "60 минут", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ-2025" в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в понедельник в Государственном академическом Большом театре России в Москве. "Так, я повторяю, "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" - Ольга Скобеева, Евгений Попов", - объявил герой Российской Федерации, космонавт Сергей Авдеев. Коллектив программы "60 минут" со сцены поблагодарил Скабееву и Попова, отметив, что "такое ощущение, что они или никогда не устают, или никогда не спят", тем самым подчеркнув, что журналисты отдают максимум сил на создание программы. Коллектив отметил, что для всех сотрудников "большая честь освещать самые главные новости, в том числе и из зоны специальной военной операции". Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
https://ria.ru/20250609/poddubnyy-2021863365.html
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россия, москва, евгений попов, ольга скабеева, сергей авдеев, академия российского телевидения, газпром-медиа холдинг, вгтрк, тэфи
Россия, Москва, Евгений Попов, Ольга Скабеева, Сергей Авдеев, Академия российского телевидения, Газпром-Медиа Холдинг, ВГТРК, ТЭФИ
Скабеева и Попов стали победителями премии "ТЭФИ-2025"

Ольга Скабеева и Евгений Попов получили ТЭФИ-2025" с программой "60 минут"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Победителями национальной премии "ТЭФИ-2025", присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" стали Ольга Скабеева и Евгений Попов с программой "60 минут", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ-2025" в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в понедельник в Государственном академическом Большом театре России в Москве.
Бронзовая статуэтка Орфей на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Названы победители премии ТЭФИ-2025
Вчера, 18:47
«
"Так, я повторяю, "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" - Ольга Скобеева, Евгений Попов", - объявил герой Российской Федерации, космонавт Сергей Авдеев.
Коллектив программы "60 минут" со сцены поблагодарил Скабееву и Попова, отметив, что "такое ощущение, что они или никогда не устают, или никогда не спят", тем самым подчеркнув, что журналисты отдают максимум сил на создание программы. Коллектив отметил, что для всех сотрудников "большая честь освещать самые главные новости, в том числе и из зоны специальной военной операции".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"
Вчера, 18:51
 
РоссияМоскваЕвгений ПоповОльга СкабееваСергей АвдеевАкадемия российского телевиденияГазпром-Медиа ХолдингВГТРКТЭФИ
 
 
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