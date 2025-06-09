https://ria.ru/20250609/rossiya-2021873600.html

Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском

Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском - РИА Новости, 09.06.2025

Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском

В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:33:00+03:00

2025-06-09T19:33:00+03:00

2025-06-09T20:34:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

ил-76

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют кадры, опубликованные на канале "Россия 1" в программе "60 минут".На землю подмосковного аэродрома вышли российские военные с развернутым триколором. После фотографирования с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт. В понедельник первая группа военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html

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россия

украина

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россия, ил-76, происшествия, вооруженные силы украины, украина, киев