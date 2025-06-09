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Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 09.06.2025 (обновлено: 20:34 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rossiya-2021873600.html
Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском
Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском - РИА Новости, 09.06.2025
Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском
В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:33:00+03:00
2025-06-09T20:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
ил-76
происшествия
вооруженные силы украины
украина
киев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют кадры, опубликованные на канале "Россия 1" в программе "60 минут".На землю подмосковного аэродрома вышли российские военные с развернутым триколором. После фотографирования с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт. В понедельник первая группа военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html
https://ria.ru/20250609/video-2021845126.html
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россия, ил-76, происшествия, вооруженные силы украины, украина, киев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Ил-76, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском

"Россия 1": Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют кадры, опубликованные на канале "Россия 1" в программе "60 минут".
На землю подмосковного аэродрома вышли российские военные с развернутым триколором. После фотографирования с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт.
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
Вчера, 15:49
В понедельник первая группа военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Жив-здоров, нормально все. Освобожденные из плена российские солдаты звонят родным - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным
Вчера, 17:35

Срыв Украиной изначальных договоренностей

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
  • На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
  • Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
  • Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
  • За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
  • Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Пленные боевики ВСУ попросили поскорее обменять их
7 июня, 19:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИл-76ПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраинаКиев
 
 
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