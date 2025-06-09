Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском
"Россия 1": Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют кадры, опубликованные на канале "Россия 1" в программе "60 минут".
На землю подмосковного аэродрома вышли российские военные с развернутым триколором. После фотографирования с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт.
Встреча в Стамбуле
Срыв Украиной изначальных договоренностей
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
- На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
- Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
- Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
- За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
- Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.
Пленные боевики ВСУ попросили поскорее обменять их
7 июня, 19:54