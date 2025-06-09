https://ria.ru/20250609/rossiya-2021853380.html

Цискаридзе рассказал о работе выпускников Академии русского балета

Цискаридзе рассказал о работе выпускников Академии русского балета - РИА Новости, 09.06.2025

Цискаридзе рассказал о работе выпускников Академии русского балета

Выпускники Академии русского балета имени А.Я. Вагановой отправляются работать в различные театры не только России, но и мира, рассказал ректор академии,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:08:00+03:00

2025-06-09T18:08:00+03:00

2025-06-09T18:41:00+03:00

культура

россия

николай цискаридзе

мариинский театр

академия русского балета имени а. я. вагановой

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Выпускники Академии русского балета имени А.Я. Вагановой отправляются работать в различные театры не только России, но и мира, рассказал ректор академии, народный артист РФ Николай Цискаридзе. "Каждый год, когда готовишь эти спектакли, столько вкладываешь сил, своих умений и знаний, что каждый раз, когда это заканчивается, сначала чувствуешь дикое облегчение, но и очень большую горечь. Ты сделал продукт, который исчез навсегда. Все эти дети разъехались в разные части света - не просто по нашей стране", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По славам ректора академии, в 2025 году выпускники представят зрителям семь спектаклей. Так, 7 июня уже состоялся первый выпускной показ в Мариинском театре. "Это колоссальная работа. Мало того, если мы берем какой-то шедевр, мы идем до конца, ничего не вынимая, не облегчая. В этом (2025 - ред.) году с нами танцует мой выпускник прошлых лет. Я очень люблю и уважаю балет, и я считаю, что ничего не должно быть исполнено плохо. Я просто к этому отношусь как к своей профессии, с большим уважением", - сказал Цискаридзе. Выпускные спектакли также пройдут 10 и 12 июня в Мариинском театре.

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017861708.html

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россия, николай цискаридзе, мариинский театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, общество