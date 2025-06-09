Рейтинг@Mail.ru
Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rossija-2021884711.html
Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский
Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский
Четыре новых региона - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - официально являются частью России, РФ не может оттуда "уйти", это значило бы предать людей,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:43:00+03:00
2025-06-09T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир мединский
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569784798_120:33:1500:809_1920x0_80_0_0_64ae1f2621d493641b979a62fce2a2bb.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Четыре новых региона - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - официально являются частью России, РФ не может оттуда "уйти", это значило бы предать людей, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский. "Почему ситуация для Украины стала хуже? Потому что в четырех субъектах прошли референдумы - в четырех регионах - и это официально часть России. И Россия не может оттуда уйти, потому что это будет предать людей всех. Это невозможно. Они (регионы - ред.) записаны в Конституции России", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021850534.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569784798_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_a2a1172c0116be24f0eaf0a0f31e1343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир мединский, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Мединский, Владимир Путин, В мире
Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский

Мединский: четыре новых региона России официально являются частью России

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Четыре новых региона - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - официально являются частью России, РФ не может оттуда "уйти", это значило бы предать людей, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.
"Почему ситуация для Украины стала хуже? Потому что в четырех субъектах прошли референдумы - в четырех регионах - и это официально часть России. И Россия не может оттуда уйти, потому что это будет предать людей всех. Это невозможно. Они (регионы - ред.) записаны в Конституции России", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский
Вчера, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир МединскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала