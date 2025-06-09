https://ria.ru/20250609/rossija-2021884711.html

Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский

Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025

Россия не может уйти из четырех новых регионов, заявил Мединский

Четыре новых региона - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - официально являются частью России, РФ не может оттуда "уйти", это значило бы предать людей,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:43:00+03:00

2025-06-09T20:43:00+03:00

2025-06-09T20:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Четыре новых региона - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - официально являются частью России, РФ не может оттуда "уйти", это значило бы предать людей, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский. "Почему ситуация для Украины стала хуже? Потому что в четырех субъектах прошли референдумы - в четырех регионах - и это официально часть России. И Россия не может оттуда уйти, потому что это будет предать людей всех. Это невозможно. Они (регионы - ред.) записаны в Конституции России", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021850534.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир мединский, владимир путин, в мире