Мединский прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел солдат ВСУ
Мединский: Россия рассчитывала, что Киев поблагодарит ее за передачу тел
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона полагала, что Украина поблагодарит Москву за передачу шести тысяч тел солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский.
"Мы думали, они скажут нам спасибо. Потому что шесть тысяч семей смогут похоронить наконец своих сыновей и мужей, похоронить их по-христиански в земле. Они лежат замороженными в форме ВСУ, многие с документами, замороженные в целлофановых пакетах", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.