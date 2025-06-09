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Мединский прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 09.06.2025 (обновлено: 19:24 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rossija-2021871813.html
Мединский прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел солдат ВСУ
Мединский прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел солдат ВСУ
Российская сторона полагала, что Украина поблагодарит Москву за передачу шести тысяч тел солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:23:00+03:00
2025-06-09T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона полагала, что Украина поблагодарит Москву за передачу шести тысяч тел солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский. "Мы думали, они скажут нам спасибо. Потому что шесть тысяч семей смогут похоронить наконец своих сыновей и мужей, похоронить их по-христиански в земле. Они лежат замороженными в форме ВСУ, многие с документами, замороженные в целлофановых пакетах", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса". Как сообщил ранее в своем Telegram-канале Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Мединский прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел солдат ВСУ

Мединский: Россия рассчитывала, что Киев поблагодарит ее за передачу тел

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона полагала, что Украина поблагодарит Москву за передачу шести тысяч тел солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский.
"Мы думали, они скажут нам спасибо. Потому что шесть тысяч семей смогут похоронить наконец своих сыновей и мужей, похоронить их по-христиански в земле. Они лежат замороженными в форме ВСУ, многие с документами, замороженные в целлофановых пакетах", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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