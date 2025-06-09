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Мединский: Киев в 2015 году отказал Донбассу в праве выбирать губернаторов
Мединский: Киев в 2015 году отказал Донбассу в праве выбирать губернаторов - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский: Киев в 2015 году отказал Донбассу в праве выбирать губернаторов
Россия на переговорах в Минске в 2015 году предлагала Украине дать жителям Донбасса право самим выбирать губернаторов, Украина отказалась, сообщил помощник... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:49:00+03:00
2025-06-09T18:49:00+03:00
2025-06-09T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия на переговорах в Минске в 2015 году предлагала Украине дать жителям Донбасса право самим выбирать губернаторов, Украина отказалась, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский. "Всё, что мы просили тогда, в Минске в 2015 году - дайте им (жителям Донбасса - ред.) право выбирать губернатора, и они вернутся. Украина отказалась и сказала: мы их завоюем. Завоевать они не смогли", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел прошел 2 июня. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, донбасс
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Донбасс
Мединский: Киев в 2015 году отказал Донбассу в праве выбирать губернаторов
Мединский: РФ предлагала Киеву дать жителям Донбасса право выбирать губернаторов