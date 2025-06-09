https://ria.ru/20250609/rossija-2021766332.html
Москва всегда выполняет договоренности, в отличие от Киева, заявил Песков
Москва всегда выполняет договоренности, в отличие от Киева, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Москва всегда выполняет договоренности, в отличие от Киева, заявил Песков
Россия всегда выполняет договоренности, чего не скажешь об Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:50:00+03:00
2025-06-09T12:50:00+03:00
2025-06-09T12:50:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия всегда выполняет договоренности, чего не скажешь об Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Россия - ред.) всегда выполняет те договоренности, которые достигнуты. Чего не скажешь об украинской стороне", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать действия Киева по переносу обмена телами военнослужащих и пленными на неопределенный срок. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными. Украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Москва всегда выполняет договоренности, в отличие от Киева, заявил Песков
Песков: Россия всегда выполняет договоренности, чего не скажешь об Украине