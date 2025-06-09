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Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, заявил Песков
Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, заявил Песков
Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:41:00+03:00
2025-06-09T12:41:00+03:00
2025-06-09T12:41:00+03:00
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дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская Федерация придерживается тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договоренности, которые достигнуты", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными. Украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, стамбул, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, заявил Песков
Песков: РФ придерживается договоренностей по обмену пленными с Украиной