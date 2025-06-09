https://ria.ru/20250609/rossija-2021762536.html

Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, заявил Песков

Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025

Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, заявил Песков

Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:41:00+03:00

2025-06-09T12:41:00+03:00

2025-06-09T12:41:00+03:00

в мире

россия

стамбул

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская Федерация придерживается тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договоренности, которые достигнуты", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными. Украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.

https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, стамбул, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле