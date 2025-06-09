https://ria.ru/20250609/rets-2021795309.html

РЭЦ направит делегацию в Северную Осетию для развития экспорта республики

РЭЦ направит делегацию в Северную Осетию для развития экспорта республики - РИА Новости, 09.06.2025

РЭЦ направит делегацию в Северную Осетию для развития экспорта республики

Специалисты Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетят с рабочим визитом Республику Северная Осетия–Алания для проведения профильных мероприятий, об РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:33:00+03:00

2025-06-09T14:33:00+03:00

2025-06-09T14:33:00+03:00

россия

республика северная осетия - алания

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетят с рабочим визитом Республику Северная Осетия–Алания для проведения профильных мероприятий, об этом договорились вице–президент РЭЦ Александр Молодцов и премьер-министр региона Борис Джанаев в ходе ВКС по вопросам расширения сотрудничества, сообщает центр."Особое внимание было уделено поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мерам по наращиванию экспортного потенциала республики", - говорится в сообщении.Как отметил Джанаев, в Северной Осетии продолжается реализация комплекса мер по поддержке и стимулированию экспортной деятельности. В регионе сохраняется устойчивый интерес к выходу на международные рынки.Основу экспортной корзины региона традиционно составляет продукция агропромышленного комплекса — ее доля превышает 80%. Основными торговыми партнерами остаются страны Закавказья и Ближнего Востока, на которые приходится около 80% всех поставок. Внешнеэкономическую деятельность в регионе осуществляют порядка 180 компаний. Основные товары — злаки и топливо.Глава правительства региона подчеркнул, что работа по наращиванию экспортного потенциала республики продолжится в координации с федеральными институтами развития. "Развитие экспорта — это не только рост экономики, это новые рабочие места, инвестиции и продвижение бренда Северной Осетии за пределами страны. Мы признательны РЭЦ за всестороннюю поддержку в вопросах развития экспортного потенциала региона. Это важное направление для нас, которое нужно развивать", – сказал Джанаев.Молодцов, в свою очередь, выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества Российского экспортного центра с Северной Осетией."Республика демонстрирует высокий экспортный потенциал, и мы будем оказывать всестороннюю поддержку — от консультаций и обучения до содействия в выходе на международные рынки. Только в прошлом году помощь РЭЦ получили более 350 предприятий, а количество оказанных услуг превысило 500. Особое внимание уделяем обучению: в 2024 году в Школе экспорта РЭЦ прошли подготовку 35 компаний республики. Мы намерены и дальше сопровождать экспортные проекты региона, помогая бизнесу интегрироваться в федеральные и глобальные механизмы поддержки", – отметил Молодцов.

https://ria.ru/20250609/armeniya-2021774330.html

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россия, республика северная осетия - алания, российский экспортный центр (рэц), экономика