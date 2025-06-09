https://ria.ru/20250609/razvedchiki-2021827628.html

Разведчики ВДВ готовят группы для контроля буферной зоны в Сумской области

Разведчики ВДВ готовят группы для контроля буферной зоны в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025

Разведчики ВДВ готовят группы для контроля буферной зоны в Сумской области

Разведчики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады использовали весь опыт от первых дней СВО в ходе подготовки и тренировки разведгрупп,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:11:00+03:00

2025-06-09T16:11:00+03:00

2025-06-09T16:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Разведчики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады использовали весь опыт от первых дней СВО в ходе подготовки и тренировки разведгрупп, работающих в Сумской области, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Галёк". Начальник разведки бригады с позывным "Глыба" отметил, что десантники одними из первых начали создавать буферную зону безопасности вдоль госграницы. "Мы на данном участке фронта, одними из первых зашли в Сумскую область и начали работу по созданию буферной зоны", - рассказал РИА Новости "Глыба". Командир роты разведчиков подчеркнул, что они объединили весь боевой опыт подразделения с первого дня специальной военной операции для подготовки бойцов. "Это опыт от первого дня СВО до настоящего времени. Здесь и старшие начальники много помогают и вникают, и подсказывают. И какой-то свой опыт мы аккумулировали, и у нас появилась хорошая система подготовки, которая дает свои плоды хорошие. Те группы, которые мы готовим, они выполняют задачи и возвращаются без потерь. Наверное, это самая большая оценка",- рассказал "Галёк". Собеседник агентства отметил, что разведчик прежде всего должен уметь взвешено и самостоятельно принимать решение и быть готовым к любому развитию событий. "Это один из элементов боевой подготовки. И считаю, что он один из самых важных элементов. Это тактика. Значит, разведчик должен, обязан взвешенно принимать решения и оценивать трезвую обстановку. Поэтому здесь мы наглядно показали разные варианты развития событий, которые могут представиться им на боевую задачу", - подытожил командир. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.

https://ria.ru/20250410/desantniki-2010440104.html

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021454721.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Боец с позывным "Галек": "Разведчики использовали весь опыт от первых дней СВО в подготовке разведгрупп" Разведчики 83-й десантно-штурмовой бригады использовали весь опыт от первых дней СВО в ходе подготовки разведгрупп, работающих в Сумской области, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Галек". За подготовкой разведчиков наблюдал корреспондент РИА Новости. 2025-06-09T16:11 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, сумская область, россия, украина, владимир путин