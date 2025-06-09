Разведчики ВДВ готовят группы для контроля буферной зоны в Сумской области
Разведчики ВДВ учли весь опыт СВО, обучая десантников, создающих буферную зону
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Разведчики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады использовали весь опыт от первых дней СВО в ходе подготовки и тренировки разведгрупп, работающих в Сумской области, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Галёк".
Начальник разведки бригады с позывным "Глыба" отметил, что десантники одними из первых начали создавать буферную зону безопасности вдоль госграницы.
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"Мы на данном участке фронта, одними из первых зашли в Сумскую область и начали работу по созданию буферной зоны", - рассказал РИА Новости "Глыба".
Командир роты разведчиков подчеркнул, что они объединили весь боевой опыт подразделения с первого дня специальной военной операции для подготовки бойцов.
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"Это опыт от первого дня СВО до настоящего времени. Здесь и старшие начальники много помогают и вникают, и подсказывают. И какой-то свой опыт мы аккумулировали, и у нас появилась хорошая система подготовки, которая дает свои плоды хорошие. Те группы, которые мы готовим, они выполняют задачи и возвращаются без потерь. Наверное, это самая большая оценка",- рассказал "Галёк".
Собеседник агентства отметил, что разведчик прежде всего должен уметь взвешено и самостоятельно принимать решение и быть готовым к любому развитию событий.
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"Это один из элементов боевой подготовки. И считаю, что он один из самых важных элементов. Это тактика. Значит, разведчик должен, обязан взвешенно принимать решения и оценивать трезвую обстановку. Поэтому здесь мы наглядно показали разные варианты развития событий, которые могут представиться им на боевую задачу", - подытожил командир.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
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