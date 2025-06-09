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В Раде не исключили остановки Трампом военной помощи Украине - РИА Новости, 09.06.2025
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08:58 09.06.2025 (обновлено: 08:59 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rada-2021711456.html
В Раде не исключили остановки Трампом военной помощи Украине
В Раде не исключили остановки Трампом военной помощи Украине - РИА Новости, 09.06.2025
В Раде не исключили остановки Трампом военной помощи Украине
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:58:00+03:00
2025-06-09T08:59:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем главе штатов Джо Байдене. "Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Думаю, да. Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи... Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 25-й, 26, и, если не ошибаюсь, на 27 года... Есть риск, что он и это остановит. Есть ли риск, что он отключит нас от разведданных? Не знаю, но не исключаю такого", - сказал Рахманин. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
https://ria.ru/20250524/tramp-2018755130.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Верховная Рада Украины, НАТО
В Раде не исключили остановки Трампом военной помощи Украине

Депутат Рады Рахманин не исключил остановки Трампом военной помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем главе штатов Джо Байдене.
"Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Думаю, да. Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи... Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 25-й, 26, и, если не ошибаюсь, на 27 года... Есть риск, что он и это остановит. Есть ли риск, что он отключит нас от разведданных? Не знаю, но не исключаю такого", - сказал Рахманин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"
08:00
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Вот за это не прощу: Трамп твердо решил арестовать Зеленского
24 мая, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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