https://ria.ru/20250609/puti-2021810540.html

Губернатор МО призвал усилить безопасность на железной дороге в регионе

Губернатор МО призвал усилить безопасность на железной дороге в регионе - РИА Новости, 09.06.2025

Губернатор МО призвал усилить безопасность на железной дороге в регионе

Количество несчастных случаев с трагическими последствиями на железнодорожных путях Подмосковья значительно сократилось за последние четыре года благодаря... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:22:00+03:00

2025-06-09T15:22:00+03:00

2025-06-09T15:22:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество несчастных случаев с трагическими последствиями на железнодорожных путях Подмосковья значительно сократилось за последние четыре года благодаря целенаправленному совершенствованию мер безопасности, сообщил 360.ru.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул значимость эффективной профилактики снижения травматизма, пообещав продолжить работу в данном направлении. Ежегодные усилия властей, правоохранительных структур и "РЖД" включают установку новых пешеходных путей, ликвидацию несанкционированных переходов, монтаж ограждений и внедрение инновационных технологий.Воробьев обратил особое внимание на профилактику небезопасного поведения подростков, которые забираются на крыши поездов. Он поручил усилить меры безопасности в этом и других направлениях."Эта тема чувствительная, особенно летом в Московской области, мы это все знаем, это звучит регулярно. Многие проводят отдых в коттеджных поселках, на дачах, у водоемов. У нас есть замечательные места. Важно, чтобы эти места были безопасны", – отметил губернатор.Власти также планируют расширить спектр профилактических мер, установив дополнительные осветительные приборы и оборудовав переходы в проблемных точках железнодорожного полотна.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)