https://ria.ru/20250609/pushilin-2021714813.html

Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении

Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.06.2025

Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении

Горячая обстановка развернулась на красноармейском направлении, ВСУ оказывают сопротивление и продолжают перекидывать резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:28:00+03:00

2025-06-09T09:28:00+03:00

2025-06-09T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Горячая обстановка развернулась на красноармейском направлении, ВСУ оказывают сопротивление и продолжают перекидывать резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."И мы видим, что на красноармейском направлении развернулась достаточно горячая обстановка. Противник сопротивляется, противник продолжает перекидывать резервы, неся очень серьезные потери, тем не менее, пытается еще каким-то образом удержаться", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20250609/rogov-2021700381.html

россия

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия, денис пушилин