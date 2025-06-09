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Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 09.06.2025 (обновлено: 09:38 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/pushilin-2021714813.html
Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении
Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.06.2025
Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении
Горячая обстановка развернулась на красноармейском направлении, ВСУ оказывают сопротивление и продолжают перекидывать резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:28:00+03:00
2025-06-09T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Горячая обстановка развернулась на красноармейском направлении, ВСУ оказывают сопротивление и продолжают перекидывать резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."И мы видим, что на красноармейском направлении развернулась достаточно горячая обстановка. Противник сопротивляется, противник продолжает перекидывать резервы, неся очень серьезные потери, тем не менее, пытается еще каким-то образом удержаться", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250609/rogov-2021700381.html
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вооруженные силы украины, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Денис Пушилин
Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении

Пушилин: ВСУ перекидывают резервы на Красноармейском направлении

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Горячая обстановка развернулась на красноармейском направлении, ВСУ оказывают сопротивление и продолжают перекидывать резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"И мы видим, что на красноармейском направлении развернулась достаточно горячая обстановка. Противник сопротивляется, противник продолжает перекидывать резервы, неся очень серьезные потери, тем не менее, пытается еще каким-то образом удержаться", - сказал Пушилин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДенис Пушилин
 
 
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