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Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении
Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.06.2025
Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении
Горячая обстановка развернулась на красноармейском направлении, ВСУ оказывают сопротивление и продолжают перекидывать резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:28:00+03:00
2025-06-09T09:28:00+03:00
2025-06-09T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Горячая обстановка развернулась на красноармейском направлении, ВСУ оказывают сопротивление и продолжают перекидывать резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."И мы видим, что на красноармейском направлении развернулась достаточно горячая обстановка. Противник сопротивляется, противник продолжает перекидывать резервы, неся очень серьезные потери, тем не менее, пытается еще каким-то образом удержаться", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250609/rogov-2021700381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Денис Пушилин
Пушилин заявил о горячей обстановке на Красноармейском направлении
Пушилин: ВСУ перекидывают резервы на Красноармейском направлении