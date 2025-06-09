https://ria.ru/20250609/ptenets-2021815977.html

В Московском зоопарке из яиц, найденных в Бурятии, вылупились журавлята

В Московском зоопарке из яиц, найденных в Бурятии, вылупились журавлята - РИА Новости, 09.06.2025

В Московском зоопарке из яиц, найденных в Бурятии, вылупились журавлята

Два птенца журавля-красавки вылупились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из яиц, обнаруженных на летном поле аэропорта в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:38:00+03:00

2025-06-09T15:38:00+03:00

2025-06-09T15:39:00+03:00

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светлана акулова

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Два птенца журавля-красавки вылупились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из яиц, обнаруженных на летном поле аэропорта в Бурятии, сообщает столичный зоосад. "В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вылупились два птенца журавля-красавки, изъятые с летного поля аэропорта Бурятии. Первый малыш появился на свет 3 июня с весом в 74,8 грамма, а второй спустя сутки с небольшим – 4 июня и весил 68,7 грамма. Позже их пол определят с помощью анализа ДНК", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Отмечается, что сейчас птенцы журавля-красавки покрыты детским пушком. Первое оперение у них появится примерно в три-четыре недели, летать они начнут к концу лета. Поначалу малышей держат отдельно, так как они могут проявлять агрессию друг к другу, но через несколько дней их познакомят, и они будут проводить время вместе. В ближайшее время зоологи планируют посадить двух журавлят в уличный экспозиционный вольер с возможностью забегать в тепловое пятно под лампу, чтобы не замерзнуть. Для них подготовили вольер по соседству с дрофами. "Птенцы отлично коммуницируют с сотрудниками центра воспроизводства. Орнитологи подзывают малышей специальным звуком, похожим на мелодичное журчание, и те без страха подходят к ним на кормления и осмотры. Малышей уже выносили на прогулку под солнце. Журавли-красавки - степные птицы, и для их полноценного роста и развития важно много двигаться и получать солнечный ультрафиолет", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Ранее кладку яиц журавля-красавки, обнаруженную на летном поле аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ, доставили в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Два яйца находились в переносном термоконтейнере в ручной клади, затем их поместили в отдельный инкубатор центра.

https://ria.ru/20250608/detenysh-2021637166.html

https://ria.ru/20250607/malysh-2021494558.html

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Редкие птенцы журавля-красавки Редкие птенцы журавля-красавки 2025-06-09T15:38 true PT0M39S

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общество, республика бурятия, улан-удэ, светлана акулова, московский зоопарк