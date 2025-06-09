https://ria.ru/20250609/protsess-2021855569.html

Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине

Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине

Проблема мирного процесса на Украине заключается в том, что Европа не разрешает Киеву достигнуть выгодных ему договоренностей, заявил помощник президента... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:22:00+03:00

2025-06-09T18:22:00+03:00

2025-06-09T18:34:00+03:00

украина

европа

киев

в мире

владимир мединский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проблема мирного процесса на Украине заключается в том, что Европа не разрешает Киеву достигнуть выгодных ему договоренностей, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."Когда с ними разговариваешь, с членами украинской делегации, не под камеры, неофициально, они в принципе разумные люди, и они тоже хотят как-то остановить кровопролитие. Но проблема в том, как мне кажется, что Европа, то есть акционеры нынешние, те, кто считают себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают им, не разрешают менеджменту Украины достигнуть договоренностей, выгодных для Украины", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html

украина

европа

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украина, европа, киев, в мире, владимир мединский