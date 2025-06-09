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Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине - РИА Новости, 09.06.2025
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18:22 09.06.2025 (обновлено: 18:34 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/protsess-2021855569.html
Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине
Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине
Проблема мирного процесса на Украине заключается в том, что Европа не разрешает Киеву достигнуть выгодных ему договоренностей, заявил помощник президента... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:22:00+03:00
2025-06-09T18:34:00+03:00
украина
европа
киев
в мире
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проблема мирного процесса на Украине заключается в том, что Европа не разрешает Киеву достигнуть выгодных ему договоренностей, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."Когда с ними разговариваешь, с членами украинской делегации, не под камеры, неофициально, они в принципе разумные люди, и они тоже хотят как-то остановить кровопролитие. Но проблема в том, как мне кажется, что Европа, то есть акционеры нынешние, те, кто считают себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают им, не разрешают менеджменту Украины достигнуть договоренностей, выгодных для Украины", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html
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украина, европа, киев, в мире, владимир мединский
Украина, Европа, Киев, В мире, Владимир Мединский
Мединский рассказал, в чем состоит проблема мирного процесса по Украине

Мединский: Европа не дает Киеву достичь выгодных договоренностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проблема мирного процесса на Украине заключается в том, что Европа не разрешает Киеву достигнуть выгодных ему договоренностей, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"Когда с ними разговариваешь, с членами украинской делегации, не под камеры, неофициально, они в принципе разумные люди, и они тоже хотят как-то остановить кровопролитие. Но проблема в том, как мне кажется, что Европа, то есть акционеры нынешние, те, кто считают себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают им, не разрешают менеджменту Украины достигнуть договоренностей, выгодных для Украины", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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УкраинаЕвропаКиевВ миреВладимир Мединский
 
 
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