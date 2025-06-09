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ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 09.06.2025 (обновлено: 15:02 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/prodvizhenie-2021775790.html
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области
Российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:22:00+03:00
2025-06-09T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области", — отметили в ведомстве.Военные поразили формирования восьми украинских бригад в районах Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в ДНР.Потери противника составили:Минобороны накануне сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250608/medvedev-2021630977.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области

ВС России увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области", — отметили в ведомстве.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области
Вчера, 14:49
Военные поразили формирования восьми украинских бригад в районах Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 525 военнослужащих;
  • семь боевых бронированных машин, включая БТР Viking шведского производства;
  • девять пикапов;
  • шесть орудий полевой артиллерии;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
Минобороны накануне сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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