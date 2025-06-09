https://ria.ru/20250609/prodvizhenie-2021775790.html

ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области

ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025

ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области

Российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:22:00+03:00

2025-06-09T13:22:00+03:00

2025-06-09T15:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области", — отметили в ведомстве.Военные поразили формирования восьми украинских бригад в районах Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в ДНР.Потери противника составили:Минобороны накануне сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250608/medvedev-2021630977.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина