https://ria.ru/20250609/prodvizhenie-2021775790.html
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области
Российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:22:00+03:00
2025-06-09T13:22:00+03:00
2025-06-09T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области", — отметили в ведомстве.Военные поразили формирования восьми украинских бригад в районах Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в ДНР.Потери противника составили:Минобороны накануне сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250608/medvedev-2021630977.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России продолжают наступление в Днепропетровской области
ВС России увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области