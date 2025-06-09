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Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:06 09.06.2025 (обновлено: 12:16 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/printsipy-2021753848.html
Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин
Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2025
Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин
Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов, заявил президент России... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:06:00+03:00
2025-06-09T12:16:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
пмэф — 2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума.Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля."Главная тема Форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов", - говорится в телеграмме.РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика, ПМЭФ — 2025
Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин

Путин: РФ последовательно отстаивает принципы суверенного развития

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
"Главная тема Форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов", - говорится в телеграмме.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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