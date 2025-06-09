https://ria.ru/20250609/printsipy-2021753848.html

Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин

Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2025

Россия отстаивает принципы суверенного развития, заявил Путин

Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов, заявил президент России... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:06:00+03:00

2025-06-09T12:06:00+03:00

2025-06-09T12:16:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

пмэф — 2025

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума.Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля."Главная тема Форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов", - говорится в телеграмме.РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/vengriya-2021726561.html

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россия, владимир путин, экономика