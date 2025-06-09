https://ria.ru/20250609/pridnestrove-2021854715.html

В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов

В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов - РИА Новости, 09.06.2025

В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов

Правительство Приднестровской Молдавской Республики в понедельник приняло постановление "О запрете вывоза топливных ресурсов". РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:18:00+03:00

2025-06-09T18:18:00+03:00

2025-06-09T18:18:00+03:00

приднестровская молдавская республика

кишинев

молдавия

вадим красносельский

газпром

евросоюз

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Правительство Приднестровской Молдавской Республики в понедельник приняло постановление "О запрете вывоза топливных ресурсов". "Запретить вывоз с территории Приднестровской Молдавской Республики товаров, классифицируемых в товарных позициях 2701, 2702, 2703 00 000 (торф, используемый в качестве топлива), 2704, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности", - говорится в постановлении, размещенном на сайте кабмина. Уточняется, что запрет распространяется на каменный, бурый и древесный уголь, торф, кокс, необработанные лесоматериалы, деревянные шпалы, топливную и бондарную древесину, включая щепу и опилки. Отмечается, что ограничение будет действовать до стабилизации экономической ситуации в республике. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалось в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

https://ria.ru/20250210/pmr-1998357778.html

https://ria.ru/20250206/rossija-1997827873.html

приднестровская молдавская республика

кишинев

молдавия

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приднестровская молдавская республика, кишинев, молдавия, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире