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В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов - РИА Новости, 09.06.2025
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18:18 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/pridnestrove-2021854715.html
В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов
В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов - РИА Новости, 09.06.2025
В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов
Правительство Приднестровской Молдавской Республики в понедельник приняло постановление "О запрете вывоза топливных ресурсов". РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:18:00+03:00
2025-06-09T18:18:00+03:00
приднестровская молдавская республика
кишинев
молдавия
вадим красносельский
газпром
евросоюз
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Правительство Приднестровской Молдавской Республики в понедельник приняло постановление "О запрете вывоза топливных ресурсов". "Запретить вывоз с территории Приднестровской Молдавской Республики товаров, классифицируемых в товарных позициях 2701, 2702, 2703 00 000 (торф, используемый в качестве топлива), 2704, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности", - говорится в постановлении, размещенном на сайте кабмина. Уточняется, что запрет распространяется на каменный, бурый и древесный уголь, торф, кокс, необработанные лесоматериалы, деревянные шпалы, топливную и бондарную древесину, включая щепу и опилки. Отмечается, что ограничение будет действовать до стабилизации экономической ситуации в республике. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалось в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
https://ria.ru/20250210/pmr-1998357778.html
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приднестровская молдавская республика, кишинев, молдавия, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире
Приднестровская Молдавская Республика, Кишинев, Молдавия, Вадим Красносельский, Газпром, Евросоюз, В мире
В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов

Правительство Приднестровья запретило вывоз топливных ресурсов из республики

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Правительство Приднестровской Молдавской Республики в понедельник приняло постановление "О запрете вывоза топливных ресурсов".
"Запретить вывоз с территории Приднестровской Молдавской Республики товаров, классифицируемых в товарных позициях 2701, 2702, 2703 00 000 (торф, используемый в качестве топлива), 2704, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности", - говорится в постановлении, размещенном на сайте кабмина.
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Уточняется, что запрет распространяется на каменный, бурый и древесный уголь, торф, кокс, необработанные лесоматериалы, деревянные шпалы, топливную и бондарную древесину, включая щепу и опилки.
Отмечается, что ограничение будет действовать до стабилизации экономической ситуации в республике.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалось в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
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