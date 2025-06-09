https://ria.ru/20250609/pozhar-2021694459.html

Турчак рассказал о ситуации с пожаром в гимназии в Горно-Алтайске

Турчак рассказал о ситуации с пожаром в гимназии в Горно-Алтайске - РИА Новости, 09.06.2025

Турчак рассказал о ситуации с пожаром в гимназии в Горно-Алтайске

Пострадавших и погибших при пожаре в гимназии №3 Горно-Алтайска нет, государственные экзамены перенесут на другую площадку, сообщил глава Республики Алтай... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:52:00+03:00

2025-06-09T03:52:00+03:00

2025-06-09T03:52:00+03:00

происшествия

горно-алтайск

республика алтай

россия

андрей турчак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Пострадавших и погибших при пожаре в гимназии №3 Горно-Алтайска нет, государственные экзамены перенесут на другую площадку, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. Ранее ГУМЧС РФ по Республике Алтай сообщало, что гимназию тушат в Горно-Алтайске, возгорание было локализовано в 2.10 мск на одной тысяче квадратных метров. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что горела кровля, при этом информация о пострадавших не поступала. На данный момент открытое горение ликвидировано. "Пожар в гимназии №3 Горно-Алтайска. Крупнейшая школа города. Около двух тысяч учащихся. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 6.10 (2.10 мск) на площади одна тысяча квадратных метров. Спортивный зал не пострадал. Причина возгорания устанавливается", - написал Турчак в Telegram-канале. Глава республики отметил, что на месте создан оперативный штаб. "Запланированные в гимназии ЕГЭ будут перенесены на другую площадку. Пришкольный лагерь продолжит работу в здании филиала гимназии в микрорайоне Заимка. Ремонтные работы начнем оперативно и завершим за лето, чтобы к 1 сентября все школьники могли начать учебный год в штатном режиме", - сообщил он.

https://ria.ru/20250608/prokuratura-2021678770.html

https://ria.ru/20250320/podzhog-2006330167.html

горно-алтайск

республика алтай

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происшествия, горно-алтайск, республика алтай, россия, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)