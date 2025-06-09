https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021862797.html

В Подмосковье за три года ликвидируют 52% нестационарных торговых объектов

В Подмосковье за три года ликвидируют 52% нестационарных торговых объектов - РИА Новости, 09.06.2025

В Подмосковье за три года ликвидируют 52% нестационарных торговых объектов

В Московской области планируют за три года более чем вдвое (на 52%) сократить количество нестационарных торговых объектов (НТО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:45:00+03:00

2025-06-09T18:45:00+03:00

2025-06-09T18:45:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Московской области планируют за три года более чем вдвое (на 52%) сократить количество нестационарных торговых объектов (НТО), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили трансформацию этой сферы. "Трансформация нестационарной торговли в Московской области – важная тема. У нас есть план, и видим, что его можно и нужно увеличивать. Изначально в этом году планировали демонтировать около 2,5 тысячи НТО, но стало понятно, что есть ресурс для увеличения планового показателя до 3,6 тысячи", — приводит пресс-служба слова Воробьева. Он подчеркнул, что это не предполагает ликвидацию законно, эффективно и цивилизованно работающих нестационарных торговых объектов. В первую очередь власти Подмосковья борются с незаконной миграцией, неуплатой налогов, несоблюдением санитарных норм и несоответствующим внешним обликом. В этом году количество НТО в регионе сократилось на 1340 объектов (снос и ликвидация — закончились договоры, которые муниципалитеты не стали продлевать). "Например, в Химках в марте демонтировали нестационарный торговый объект, который поставили не там (на сетях), в котором продавали не то, о чем договаривались (табак, шаурма и так далее вместо фермерской продукции). Еще и перед установкой вырубили сквер, который сажали жители соседних домов. На него мы получили 94 жалобы, в том числе коллективную. Поэтому НТО был ликвидирован", — рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин. На данный момент в регионе учтено почти 23,9 тысячи нестационарных торговых объектов: на государственной и муниципальной землях — более 8,5 тысячи, а также свыше 15,3 тысячи — на частной. Жители часто жалуются на внешний вид НТО, состояние прилегающей территории и так далее. В этом году планируют демонтировать всего 3,6 тысячи торговых точек, нарушающих законодательство, еще более 5,1 тысячи — в 2026-м и 5 тысяч — в 2027 году. "У нас останется 11 тысяч объектов, которые, как мы считаем, можно сохранить. Большая их часть будет приходиться на частную землю, меньшинство (1,2 тысячи — порядка 11%) – на государственную", — добавил Духин. В 2025-2026 годах в регионе появятся порядка 100 павильонов в едином стиле, где в одном месте будут продаваться газеты, кофе и хлеб. Кроме того, начнут работу киоски нового образца — печатные (200) и хлебные (135). Важно, что в них можно будет приобрести продукцию местных производителей. Это в том числе поможет поддержать бизнес, масштаб которого не позволяет поставлять изделия в крупные торговые сети, однако они очень востребованы среди жителей. Кроме того, крупные компании будут предоставлять свои услуги в формате НТО на территории региона, в том числе в парках. Это удобно для жителей, кроме того — гарантия качества, так как их продукция зарекомендовала себя.

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021831470.html

https://ria.ru/20250609/puti-2021810540.html

https://ria.ru/20250609/ovz-2021800958.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев