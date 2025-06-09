Рейтинг@Mail.ru
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 09.06.2025 (обновлено: 13:43 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021779591.html
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери - РИА Новости, 09.06.2025
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сама вызвала правоохранителей, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:40:00+03:00
2025-06-09T13:43:00+03:00
происшествия
воскресенск
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сама вызвала правоохранителей, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. По данным следствия, утром 8 июня женщина в своей квартире задушила девочку, а затем утопила ее в ванной. После этого фигурантка сама сообщила об убийстве правоохранителям. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), ход и результаты расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении фигурантки под стражу.
https://ria.ru/20250609/magnitogorsk-2021739681.html
воскресенск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Россия
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Прокуратура возбудила дело после убийства пятилетней девочки в Воскресенске

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сама вызвала правоохранителей, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По данным следствия, утром 8 июня женщина в своей квартире задушила девочку, а затем утопила ее в ванной. После этого фигурантка сама сообщила об убийстве правоохранителям.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), ход и результаты расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении фигурантки под стражу.
Суд - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже
11:18
 
ПроисшествияВоскресенскМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала