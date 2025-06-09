https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021779591.html

В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери

В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери - РИА Новости, 09.06.2025

В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сама вызвала правоохранителей, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:40:00+03:00

2025-06-09T13:40:00+03:00

2025-06-09T13:43:00+03:00

происшествия

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сама вызвала правоохранителей, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. По данным следствия, утром 8 июня женщина в своей квартире задушила девочку, а затем утопила ее в ванной. После этого фигурантка сама сообщила об убийстве правоохранителям. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), ход и результаты расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении фигурантки под стражу.

https://ria.ru/20250609/magnitogorsk-2021739681.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), россия