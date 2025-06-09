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В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери - РИА Новости, 09.06.2025
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сама вызвала правоохранителей, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:40:00+03:00
2025-06-09T13:40:00+03:00
2025-06-09T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сама вызвала правоохранителей, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. По данным следствия, утром 8 июня женщина в своей квартире задушила девочку, а затем утопила ее в ванной. После этого фигурантка сама сообщила об убийстве правоохранителям. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), ход и результаты расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении фигурантки под стражу.
https://ria.ru/20250609/magnitogorsk-2021739681.html
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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Россия
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Прокуратура возбудила дело после убийства пятилетней девочки в Воскресенске