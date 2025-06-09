https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021759389.html
В Подмосковье упростили получение подарочного набора юбилярам от 80 лет
В Подмосковье упростили получение подарочного набора юбилярам от 80 лет - РИА Новости, 09.06.2025
В Подмосковье упростили получение подарочного набора юбилярам от 80 лет
Жителям Подмосковья, отмечающим юбилей от 80 лет, стало проще оформлять заявление на подарочный набор в региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:28:00+03:00
2025-06-09T12:28:00+03:00
2025-06-09T12:28:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021758919_0:9:1485:844_1920x0_80_0_0_3568d9b218e4c21ad4452b215ecbbb70.png
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жителям Подмосковья, отмечающим юбилей от 80 лет, стало проще оформлять заявление на подарочный набор в региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Теперь система сама создает для пенсионера готовую заявку. "Еще одна услуга стала проактивной. Теперь жителям, которые отмечают юбилей от 80 до 115 лет, стало проще оформить заявление на подарочный набор. В личном кабинете юбиляра на региональном портале можно найти ссылку на заполненную форму. Останется только проверить данные и нажать на кнопку, чтобы отправить заявление в ведомство", – сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, услуга "Предоставление подарочного набора юбилярам" есть на портале госуслуг Подмосковья. На него нужно войти через ЕСИА. После проверки данных о юбиляре и подачи останется только ждать ответа в личном кабинете. Решение придет в течение семи рабочих дней. Подарочный набор могут вручить по месту жительства юбиляра или по другому подмосковному адресу. По согласованию с именинником подарок доставят в день рождения либо в другую дату, но не позднее 20 рабочих дней после юбилея.
https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021739367.html
https://ria.ru/20250606/yarmarka-2021410617.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021758919_182:0:1314:849_1920x0_80_0_0_53310107b9061b8931632a09924b836b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье упростили получение подарочного набора юбилярам от 80 лет
Юбилярам в Подмосковье стало проще получить подарочный набор через сайт госуслуг
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жителям Подмосковья, отмечающим юбилей от 80 лет, стало проще оформлять заявление на подарочный набор в региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Теперь система сама создает для пенсионера готовую заявку.
"Еще одна услуга стала проактивной. Теперь жителям, которые отмечают юбилей от 80 до 115 лет, стало проще оформить заявление на подарочный набор. В личном кабинете юбиляра на региональном портале можно найти ссылку на заполненную форму. Останется только проверить данные и нажать на кнопку, чтобы отправить заявление в ведомство", – сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
По данным ведомства, услуга "Предоставление подарочного набора юбилярам" есть на портале госуслуг Подмосковья
. На него нужно войти через ЕСИА. После проверки данных о юбиляре и подачи останется только ждать ответа в личном кабинете. Решение придет в течение семи рабочих дней.
Подарочный набор могут вручить по месту жительства юбиляра или по другому подмосковному адресу. По согласованию с именинником подарок доставят в день рождения либо в другую дату, но не позднее 20 рабочих дней после юбилея.