https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021759389.html

В Подмосковье упростили получение подарочного набора юбилярам от 80 лет

В Подмосковье упростили получение подарочного набора юбилярам от 80 лет - РИА Новости, 09.06.2025

В Подмосковье упростили получение подарочного набора юбилярам от 80 лет

Жителям Подмосковья, отмечающим юбилей от 80 лет, стало проще оформлять заявление на подарочный набор в региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:28:00+03:00

2025-06-09T12:28:00+03:00

2025-06-09T12:28:00+03:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021758919_0:9:1485:844_1920x0_80_0_0_3568d9b218e4c21ad4452b215ecbbb70.png

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жителям Подмосковья, отмечающим юбилей от 80 лет, стало проще оформлять заявление на подарочный набор в региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Теперь система сама создает для пенсионера готовую заявку. "Еще одна услуга стала проактивной. Теперь жителям, которые отмечают юбилей от 80 до 115 лет, стало проще оформить заявление на подарочный набор. В личном кабинете юбиляра на региональном портале можно найти ссылку на заполненную форму. Останется только проверить данные и нажать на кнопку, чтобы отправить заявление в ведомство", – сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, услуга "Предоставление подарочного набора юбилярам" есть на портале госуслуг Подмосковья. На него нужно войти через ЕСИА. После проверки данных о юбиляре и подачи останется только ждать ответа в личном кабинете. Решение придет в течение семи рабочих дней. Подарочный набор могут вручить по месту жительства юбиляра или по другому подмосковному адресу. По согласованию с именинником подарок доставят в день рождения либо в другую дату, но не позднее 20 рабочих дней после юбилея.

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021739367.html

https://ria.ru/20250606/yarmarka-2021410617.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)