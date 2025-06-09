https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021739367.html

Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться телемедициной

Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться телемедициной - РИА Новости, 09.06.2025

Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться телемедициной

С начала года врачи Московской области провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:17:00+03:00

2025-06-09T11:17:00+03:00

2025-06-09T11:17:00+03:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144545/65/1445456581_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_0419bbd33ebe08321d1b7ce73d54ec43.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С начала года врачи Московской области провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин указал, что благодаря телемедицине пациенту не надо ехать на прием в поликлинику, он может проконсультироваться с врачом в любом удобном для него месте, где есть устойчивый интернет. "На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать схему лечения. С начала года в Подмосковье проведено почти 2 миллиона телемедицинских консультаций – это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина. Сервис доступен для взрослых, беременных и детей. По данным ведомства, онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", а также через инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

https://ria.ru/20250606/bolnitsy-2021400330.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)