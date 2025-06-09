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Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться телемедициной
Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться телемедициной - РИА Новости, 09.06.2025
Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться телемедициной
С начала года врачи Московской области провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:17:00+03:00
2025-06-09T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С начала года врачи Московской области провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин указал, что благодаря телемедицине пациенту не надо ехать на прием в поликлинику, он может проконсультироваться с врачом в любом удобном для него месте, где есть устойчивый интернет. "На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать схему лечения. С начала года в Подмосковье проведено почти 2 миллиона телемедицинских консультаций – это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина. Сервис доступен для взрослых, беременных и детей. По данным ведомства, онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", а также через инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.
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Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться телемедициной
В Подмосковье в три раза чаще стали пользоваться телемедициной с начала года
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
С начала года врачи Московской области
провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин указал, что благодаря телемедицине пациенту не надо ехать на прием в поликлинику, он может проконсультироваться с врачом в любом удобном для него месте, где есть устойчивый интернет.
"На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать схему лечения. С начала года в Подмосковье проведено почти 2 миллиона телемедицинских консультаций – это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Сервис доступен для взрослых, беременных и детей. По данным ведомства, онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", а также через инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.