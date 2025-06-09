https://ria.ru/20250609/peregovory-2021897714.html
Трамп назвал дату нового раунда переговоров между США и Ираном
Трамп назвал дату нового раунда переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп назвал дату нового раунда переговоров между США и Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке пройдет 12 июня. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:44:00+03:00
2025-06-09T22:44:00+03:00
2025-06-09T23:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке пройдет 12 июня."У нас встреча с Ираном в четверг, так что мы подождем до четверга", - заявил Трамп журналистам.Стороны пока так и не достигли соглашения об обогащении урана. США хочет полного отказа от него, а Иран продолжает настаивать на продолжении обогащения, отметил американский лидер.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что время и место следующего раунда переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе определят после ответа Тегерана на предложение Вашингтона.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250604/tramp-2020968689.html
https://ria.ru/20250605/izrail-2021203557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, тегеран (город), аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Трамп назвал дату нового раунда переговоров между США и Ираном
Трамп: новый раунд переговоров между США и ИРИ по ядерной сделке пройдет 12 июня