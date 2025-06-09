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Овчинский: на стройплощадках реновации появится распознавание лиц - РИА Новости, 09.06.2025
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11:55 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ovchinskiy-2021660430.html
Овчинский: на стройплощадках реновации появится распознавание лиц
Овчинский: на стройплощадках реновации появится распознавание лиц - РИА Новости, 09.06.2025
Овчинский: на стройплощадках реновации появится распознавание лиц
Биометрическую систему контроля и управления доступом (СКУД) с распознаванием лиц начали тестировать на стройплощадках по реновации в Москве, рассказал министр... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:55:00+03:00
2025-06-09T11:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Биометрическую систему контроля и управления доступом (СКУД) с распознаванием лиц начали тестировать на стройплощадках по реновации в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Сегодня в Москве на различных строительных площадках идет тестовое применение технологии распознавания лиц. Биометрические СКУД обеспечивают строгий контроль доступа к строительным материалам и оборудованию, сокращают время на администрирование, улучшают контроль качества стройки, а также фиксируют и ведут учет соблюдения сотрудниками графика рабочего дня в реальном времени", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Сам департамент выступает координатором проекта.Министр отметил, что постоянный мониторинг позволяет оперативно реагировать на инциденты и нарушения правил безопасности, что способствует созданию более безопасной рабочей среды.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о сокращении трудозатрат на возведение квадратного метра в два-три раза с помощью префаб-технологий.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на стройплощадках реновации появится распознавание лиц

Овчинский: на стройплощадках реновации внедряется контроль с распознаванием лиц

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Биометрическую систему контроля и управления доступом (СКУД) с распознаванием лиц начали тестировать на стройплощадках по реновации в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Сегодня в Москве на различных строительных площадках идет тестовое применение технологии распознавания лиц. Биометрические СКУД обеспечивают строгий контроль доступа к строительным материалам и оборудованию, сокращают время на администрирование, улучшают контроль качества стройки, а также фиксируют и ведут учет соблюдения сотрудниками графика рабочего дня в реальном времени", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Сам департамент выступает координатором проекта.
Министр отметил, что постоянный мониторинг позволяет оперативно реагировать на инциденты и нарушения правил безопасности, что способствует созданию более безопасной рабочей среды.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о сокращении трудозатрат на возведение квадратного метра в два-три раза с помощью префаб-технологий.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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