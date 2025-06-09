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Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов - РИА Новости, 09.06.2025
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15:44 09.06.2025 (обновлено: 15:49 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/otvetstvennost-2021816968.html
Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов
Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов - РИА Новости, 09.06.2025
Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов
Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:44:00+03:00
2025-06-09T15:49:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию."Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.
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россия, василий пискарев, госдума рф, политика
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Политика
Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов

Пискарев: кабмин одобрил проект об усилении ответственности для иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию.
"Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.
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