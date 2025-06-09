https://ria.ru/20250609/otvetstvennost-2021816968.html

Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов

Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов - РИА Новости, 09.06.2025

Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов

Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:44:00+03:00

2025-06-09T15:44:00+03:00

2025-06-09T15:49:00+03:00

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василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию."Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.

https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, политика