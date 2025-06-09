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МИД Китая оценил отношения с Россией

МИД Китая оценил отношения с Россией - РИА Новости, 09.06.2025

МИД Китая оценил отношения с Россией

Китайско-российские отношения не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:38:00+03:00

2025-06-09T10:38:00+03:00

2025-06-09T10:42:00+03:00

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ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Китайско-российские отношения не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В понедельник в ходе брифинга МИД КНР один из журналистов попросил Линь Цзяня прокомментировать статью в газете New York Times, в которой утверждается, что российские спецслужбы якобы считают, что "Китай представляет серьезную угрозу" для России. "Я не ознакомлен с информацией, о которой вы говорите", - сказал Линь Цзянь. "Я хочу подчеркнуть, что отношения между Китаем и Россией не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны", - добавил дипломат.

https://rsport.ria.ru/20250607/lukashenko-2021550223.html

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