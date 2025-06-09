https://ria.ru/20250609/opasnost-2021704072.html

В Мордовии отменили беспилотную опасность

В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 09.06.2025

В Мордовии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:17:00+03:00

2025-06-09T07:17:00+03:00

2025-06-09T07:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика мордовия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Опасность была объявлена в 01.52 мск, она продлилась пять часов 12 минут. "Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250609/opasnost-2021702207.html

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республика мордовия