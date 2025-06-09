https://ria.ru/20250609/opasnost-2021699398.html
В Орловской области отменили авиационную опасность
В Орловской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2025
В Орловской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность отменена на территории Орловской области спустя почти два часа, об этом сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:45:00+03:00
2025-06-09T05:45:00+03:00
2025-06-09T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Авиационная опасность отменена на территории Орловской области спустя почти два часа, об этом сообщается в приложении МЧС России. Авиационная угроза в регионе была объявлена в 3.44 мск. "Орловской область... Внимание! Отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250609/opasnost-2021699277.html
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области отменили авиационную опасность
МЧС: в Орловской области отменили авиационную опасность