https://ria.ru/20250609/opasnost-2021694353.html
В Орловской области объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2025
В Орловской области объявили авиационную опасность
Авиационную опасность объявили в Орловской области, сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:51:00+03:00
2025-06-09T03:51:00+03:00
2025-06-09T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Орловской области, сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России. "Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250609/opasnost-2021692391.html
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области объявили авиационную опасность
МЧС: в Орловской области объявили авиационную опасность