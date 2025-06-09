https://ria.ru/20250609/opasnost-2021689686.html
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T01:51:00+03:00
2025-06-09T01:51:00+03:00
2025-06-09T01:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала "отбой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250609/obstrel-2021685995.html
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рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Рязани объявили опасность атаки БПЛА