Рейтинг@Mail.ru
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/opasnost-2021689686.html
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T01:51:00+03:00
2025-06-09T01:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938284296_0:209:2771:1767_1920x0_80_0_0_583997c53600a1bb48adf86ae27205b5.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала "отбой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250609/obstrel-2021685995.html
рязань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938284296_0:0:2463:1847_1920x0_80_0_0_f35424d9bef6898c7818eb8d7bfa4739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Рязани объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Рязань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала "отбой", - говорится в сообщении.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРязаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала