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В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ" - РИА Новости, 09.06.2025
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10:59 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021734895.html
В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ"
В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ" - РИА Новости, 09.06.2025
В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ"
Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу фигурантов дела о нападении на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщило управление судебного... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:59:00+03:00
2025-06-09T10:59:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
ирина волк
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу фигурантов дела о нападении на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщило управление судебного департамента в Новосибирской области. "Дзержинским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения в отношении лиц, обвиняемых по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)… В отношении Авдояна Норека и его матери Авдоян Нины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны. По данным следственного управления СК РФ по региону, журналисты снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время фигуранты дела стали требовать прекратить снимать происходящее, причинили им телесные повреждения, повредили видеокамеру и телефон.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ"

Суд в Новосибирске арестовал обвиняемых в нападении на съемочную группу "РЕН ТВ"

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу фигурантов дела о нападении на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщило управление судебного департамента в Новосибирской области.
"Дзержинским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения в отношении лиц, обвиняемых по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)… В отношении Авдояна Норека и его матери Авдоян Нины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны. По данным следственного управления СК РФ по региону, журналисты снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время фигуранты дела стали требовать прекратить снимать происходящее, причинили им телесные повреждения, повредили видеокамеру и телефон.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Напавших на журналистов в ЛНР ждет возмездие, заявил Медведев
25 марта, 13:55
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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