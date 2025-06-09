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В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ"
В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ" - РИА Новости, 09.06.2025
В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ"
Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу фигурантов дела о нападении на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщило управление судебного... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:59:00+03:00
2025-06-09T10:59:00+03:00
2025-06-09T10:59:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу фигурантов дела о нападении на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщило управление судебного департамента в Новосибирской области. "Дзержинским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения в отношении лиц, обвиняемых по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)… В отношении Авдояна Норека и его матери Авдоян Нины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны. По данным следственного управления СК РФ по региону, журналисты снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время фигуранты дела стали требовать прекратить снимать происходящее, причинили им телесные повреждения, повредили видеокамеру и телефон.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске арестовали обвиняемых в нападении на журналистов "РЕН ТВ"
Суд в Новосибирске арестовал обвиняемых в нападении на съемочную группу "РЕН ТВ"