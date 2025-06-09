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Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку - РИА Новости, 09.06.2025
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08:47 09.06.2025 (обновлено: 11:44 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html
Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку
Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку - РИА Новости, 09.06.2025
Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку
Следователи завершили расследование, а прокуратура направила в суд дело экс-кандидата в мэры Новосибирска, депутата горсовета Игоря Украинцева, обвиняемого в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:47:00+03:00
2025-06-09T11:44:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи завершили расследование, а прокуратура направила в суд дело экс-кандидата в мэры Новосибирска, депутата горсовета Игоря Украинцева, обвиняемого в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании. "Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, в 2022-2023 годы депутат Совета депутатов Новосибирска Украинцев под угрозой распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от ее руководителя деньги в размере общем сумме более 3 миллионов рублей. "Денежные средства предназначались за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области", - сообщили в СУСК. На имущество депутата наложен арест. В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Санкцией части 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев ранее возглавлял региональное отделение партии "Зеленые", является независимым депутатом совета депутатов Новосибирска. Украинцев весной 2024 года принял участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Из 17 претендентов только он и победивший в итоге вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли конкурсный отбор.
https://ria.ru/20250606/advokat-2021416557.html
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, максим кудрявцев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Максим Кудрявцев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку

Новосибирского депутата Украинцева будут судить за особо крупную взятку

© Фото : Суды общей юрисдикции Новосибирской области/ВКонтактеИгорь Украинцев
Игорь Украинцев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции Новосибирской области/ВКонтакте
Игорь Украинцев
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи завершили расследование, а прокуратура направила в суд дело экс-кандидата в мэры Новосибирска, депутата горсовета Игоря Украинцева, обвиняемого в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
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По данным следствия, в 2022-2023 годы депутат Совета депутатов Новосибирска Украинцев под угрозой распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от ее руководителя деньги в размере общем сумме более 3 миллионов рублей.
«
"Денежные средства предназначались за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области", - сообщили в СУСК. На имущество депутата наложен арест.
В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Санкцией части 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.
Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев ранее возглавлял региональное отделение партии "Зеленые", является независимым депутатом совета депутатов Новосибирска. Украинцев весной 2024 года принял участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Из 17 претендентов только он и победивший в итоге вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли конкурсный отбор.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьМаксим КудрявцевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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