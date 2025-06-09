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Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку

Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку - РИА Новости, 09.06.2025

Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку

Следователи завершили расследование, а прокуратура направила в суд дело экс-кандидата в мэры Новосибирска, депутата горсовета Игоря Украинцева, обвиняемого в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:47:00+03:00

2025-06-09T08:47:00+03:00

2025-06-09T11:44:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи завершили расследование, а прокуратура направила в суд дело экс-кандидата в мэры Новосибирска, депутата горсовета Игоря Украинцева, обвиняемого в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании. "Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, в 2022-2023 годы депутат Совета депутатов Новосибирска Украинцев под угрозой распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от ее руководителя деньги в размере общем сумме более 3 миллионов рублей. "Денежные средства предназначались за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области", - сообщили в СУСК. На имущество депутата наложен арест. В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Санкцией части 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев ранее возглавлял региональное отделение партии "Зеленые", является независимым депутатом совета депутатов Новосибирска. Украинцев весной 2024 года принял участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Из 17 претендентов только он и победивший в итоге вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли конкурсный отбор.

https://ria.ru/20250606/advokat-2021416557.html

https://ria.ru/20250606/arest-2021362591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, максим кудрявцев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)