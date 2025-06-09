https://ria.ru/20250609/nizhniy_novgorod-2021838833.html

Объем инвестиций в Нижегородской области вырос на 8,1%

Объем инвестиций в Нижегородской области вырос на 8,1% - РИА Новости, 09.06.2025

Объем инвестиций в Нижегородской области вырос на 8,1%

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос за первый квартал 2025 года на 8,1%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:04:00+03:00

2025-06-09T17:04:00+03:00

2025-06-09T17:04:00+03:00

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_69a14ca023ade8a4d9c8e22e15abf12f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос за первый квартал 2025 года на 8,1%, сообщает пресс-служба правительства региона. "На фоне сохраняющихся санкций и жесткой денежно-кредитной политики Нижегородская область продолжает прирастать инвесторами и новыми проектами. Растет обрабатывающее производство, растут высокотехнологичные сектора. В номинальном выражении с объемом инвестиций 112 миллиардов рублей регион – на втором месте в ПФО. Нижегородский бизнес все так же активен, амбициозен и устойчив к вызовам. Напомню, что за все время санкционных ограничений последних трех лет в экономику региона было привлечено 1,86 триллиона рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Заместитель главы региона Егор Поляков отметил восстановление доли вложений в активную часть основных фондов, то есть в те, которые непосредственно участвуют в производстве и оказывают влияние на объем выпуска продукции: в оборудование, машины и транспортные средства. "Инвесторы постепенно наращивают свои вложения в сравнении с показателями 2024 года. Несмотря на наши сдержанные экономические прогнозы, бизнес продолжает инвестировать как в расширение существующих, так и в создание новых проектов. Рассчитываем, что этот положительный тренд сохранится и дальше", - подчеркнул Поляков. Драйвером роста за первый квартал стали частные инвестиции, которые выросли на 13,1% к аналогичному периоду 2024 года. "Важно, что наибольший вклад в объем инвестиций внесла обрабатывающая промышленность. По итогам трех месяцев в нее вложено на 26,4% больше средств в сопоставимых ценах, чем за соответствующий период прошлого года. Лидером роста стала металлургия. Ее доля в общем объеме инвестиций в основной капитал - 19,6%, а прирост - 33,2%. На 27% зафиксирован рост в нефтепереработке и секторе производства готовых металлоизделий – на 8,4%", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Кроме этого, отмечен рост капвложений в сферу науки - в 1,4 раза, гостиницы и общепит - в 4,5 раза, водоснабжение - в 2,8 раза. Подчеркивается, что Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата, и за 6 лет в национальном рейтинге, составляемом АСИ, регион поднялся на 68 строчек — на второе место в стране.

https://ria.ru/20250529/semya-2019848795.html

https://ria.ru/20250529/lyudin-2019826272.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, нижегородская область, глеб никитин, агентство стратегических инициатив (аси)