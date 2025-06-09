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Олег Николаев: Межвузовский кампус - шаг к формированию будущего Чувашии - РИА Новости, 09.06.2025
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19:09 09.06.2025 (обновлено: 19:23 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/nikolaev-2021867698.html
Олег Николаев: Межвузовский кампус - шаг к формированию будущего Чувашии
Олег Николаев: Межвузовский кампус - шаг к формированию будущего Чувашии - РИА Новости, 09.06.2025
Олег Николаев: Межвузовский кампус - шаг к формированию будущего Чувашии
Стратегическая экспертная сессия по созданию концепции межвузовского инновационного кампуса стартовала в Чебоксарах, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:09:00+03:00
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россия
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Стратегическая экспертная сессия по созданию концепции межвузовского инновационного кампуса стартовала в Чебоксарах, сообщает пресс-служба правительства республики. "На стратегической сессии мы должны ответить на вопросы: каким будет наш межвузовский кампус, в чем будет его уникальность и незаменимость. Это не просто инфраструктурный проект, это шаг к формированию образа будущего республики, интеллектуальной среды. Здесь будут рождаться новые идеи и происходить технологические прорывы. У молодых специалистов будут все возможности реализовать свой потенциал в Чувашии", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева. Среди участников сессии - полпред Чувашской Республики при президенте РФ Олег Ладыков, замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук (в режиме ВКС), замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев, директор департамента по науке и образованию Фонда "Сколково" Александр Фертман. В республике планируется создание кампуса со специализациями "Электротехника", "Химия и новые материалы", "Технологичный АПК" и "Информационные технологии". Направления выбраны исходя из потребностей ключевых отраслей экономики региона, имеющие стратегическое значение. Предполагается, что кампус станет образовательным центром с высоким уровнем развития инфраструктуры и комфортной экосистемой для работы и жизни, что привлечет студентов из других регионов России и из-за рубежа. Создание кампуса позволит развить базу для подготовки квалифицированных специалистов и позволит республике к 2035 году войти в десятку самых инновационных регионов России, отметили в пресс-службе. Проект создания межвузовского кампуса разрабатывается в соответствии с федеральной программой "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20211209/nikolaev-1762786386.html
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россия, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Олег Николаев: Межвузовский кампус - шаг к формированию будущего Чувашии

Губернатор Николаев: Межвузовский кампус - шаг к формированию будущего Чувашии

© Фото : пресс-служба правительства ЧувашииГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Стратегическая экспертная сессия по созданию концепции межвузовского инновационного кампуса стартовала в Чебоксарах, сообщает пресс-служба правительства республики.
"На стратегической сессии мы должны ответить на вопросы: каким будет наш межвузовский кампус, в чем будет его уникальность и незаменимость. Это не просто инфраструктурный проект, это шаг к формированию образа будущего республики, интеллектуальной среды. Здесь будут рождаться новые идеи и происходить технологические прорывы. У молодых специалистов будут все возможности реализовать свой потенциал в Чувашии", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.
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Среди участников сессии - полпред Чувашской Республики при президенте РФ Олег Ладыков, замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук (в режиме ВКС), замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев, директор департамента по науке и образованию Фонда "Сколково" Александр Фертман.
В республике планируется создание кампуса со специализациями "Электротехника", "Химия и новые материалы", "Технологичный АПК" и "Информационные технологии". Направления выбраны исходя из потребностей ключевых отраслей экономики региона, имеющие стратегическое значение.
Предполагается, что кампус станет образовательным центром с высоким уровнем развития инфраструктуры и комфортной экосистемой для работы и жизни, что привлечет студентов из других регионов России и из-за рубежа. Создание кампуса позволит развить базу для подготовки квалифицированных специалистов и позволит республике к 2035 году войти в десятку самых инновационных регионов России, отметили в пресс-службе.
Проект создания межвузовского кампуса разрабатывается в соответствии с федеральной программой "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".
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