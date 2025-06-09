https://ria.ru/20250609/neft-2021802224.html

Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель

Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель - РИА Новости, 09.06.2025

Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:55:00+03:00

2025-06-09T14:55:00+03:00

2025-06-09T15:05:00+03:00

экономика

цены на нефть

wti (нефть)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59% - до 66,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до 64,89 доллара, минутами ранее показатель впервые с 22 апреля поднимался выше отметки в 65 долларов.

https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, wti (нефть)