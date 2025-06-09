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Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель - РИА Новости, 09.06.2025
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14:55 09.06.2025 (обновлено: 15:05 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/neft-2021802224.html
Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель
Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель - РИА Новости, 09.06.2025
Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:55:00+03:00
2025-06-09T15:05:00+03:00
экономика
цены на нефть
wti (нефть)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59% - до 66,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до 64,89 доллара, минутами ранее показатель впервые с 22 апреля поднимался выше отметки в 65 долларов.
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экономика, цены на нефть, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, WTI (нефть)
Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель

Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель впервые с 22 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59% - до 66,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до 64,89 доллара, минутами ранее показатель впервые с 22 апреля поднимался выше отметки в 65 долларов.
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ЭкономикаЦены на нефтьWTI (нефть)
 
 
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