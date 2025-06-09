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Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем

Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем - РИА Новости, 09.06.2025

Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 150-летием Московскую службу спасения на воде и отметил, что в ней трудятся более 560 человек, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:45:00+03:00

2025-06-09T14:45:00+03:00

2025-06-09T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 150-летием Московскую службу спасения на воде и отметил, что в ней трудятся более 560 человек, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы. "Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 150-летием Московской службы спасения на воде. Полтора века самоотверженного служения Москве и москвичам — это целая эпоха, связанная с зарождением и развитием спасательного дела в столице. Сегодня в городской поисково-спасательной службе на воде трудятся более 560 человек — профессионалов высочайшего класса, готовых прийти на помощь в любую минуту. Ежедневно вы обеспечиваете безопасность на водоемах, патрулируете береговую линию, проводите профилактические беседы с отдыхающими, выявляете детей без сопровождения взрослых и самое главное — спасаете жизни", - говорится в телеграмме. Мэр отметил, что правительство Москвы уделяет постоянное внимание оснащению службы самым современным оборудованием и техникой, а результатом совместного системного труда является ежегодное снижение в городе числа происшествий на воде.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин