Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:45 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/moskva-2021799096.html
Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем
Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем - РИА Новости, 09.06.2025
Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 150-летием Московскую службу спасения на воде и отметил, что в ней трудятся более 560 человек, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:45:00+03:00
2025-06-09T14:45:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021786505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3292886cf5172131a809c3cbb7bb7403.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 150-летием Московскую службу спасения на воде и отметил, что в ней трудятся более 560 человек, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы. "Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 150-летием Московской службы спасения на воде. Полтора века самоотверженного служения Москве и москвичам — это целая эпоха, связанная с зарождением и развитием спасательного дела в столице. Сегодня в городской поисково-спасательной службе на воде трудятся более 560 человек — профессионалов высочайшего класса, готовых прийти на помощь в любую минуту. Ежедневно вы обеспечиваете безопасность на водоемах, патрулируете береговую линию, проводите профилактические беседы с отдыхающими, выявляете детей без сопровождения взрослых и самое главное — спасаете жизни", - говорится в телеграмме. Мэр отметил, что правительство Москвы уделяет постоянное внимание оснащению службы самым современным оборудованием и техникой, а результатом совместного системного труда является ежегодное снижение в городе числа происшествий на воде.
https://realty.ria.ru/20250527/mosgaz-2019305436.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021786505_0:0:2438:1828_1920x0_80_0_0_2d35ff512e48f038f10c0997b58e1a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с юбилеем

Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с 150-летием

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники Московской спасательной службы на водных объектах
Сотрудники Московской спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудники Московской спасательной службы на водных объектах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 150-летием Московскую службу спасения на воде и отметил, что в ней трудятся более 560 человек, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы.
"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 150-летием Московской службы спасения на воде. Полтора века самоотверженного служения Москве и москвичам — это целая эпоха, связанная с зарождением и развитием спасательного дела в столице. Сегодня в городской поисково-спасательной службе на воде трудятся более 560 человек — профессионалов высочайшего класса, готовых прийти на помощь в любую минуту. Ежедневно вы обеспечиваете безопасность на водоемах, патрулируете береговую линию, проводите профилактические беседы с отдыхающими, выявляете детей без сопровождения взрослых и самое главное — спасаете жизни", - говорится в телеграмме.
Мэр отметил, что правительство Москвы уделяет постоянное внимание оснащению службы самым современным оборудованием и техникой, а результатом совместного системного труда является ежегодное снижение в городе числа происшествий на воде.
Учебный центр Мосгаза - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В "Мосгазе" прошли обучение более 6,5 тысячи человек с начала 2025 года
27 мая, 12:30
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала