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В Москве будут судить участников мошенничества с "Пушкинской картой"
В Москве будут судить участников мошенничества с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве будут судить участников мошенничества с "Пушкинской картой"
Четыре участника мошенничества со средствами в рамках программы "Пушкинская карта" предстанут перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:10:00+03:00
2025-06-09T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Четыре участника мошенничества со средствами в рамках программы "Пушкинская карта" предстанут перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Останкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников организованной группы в возрасте от 20 до 22 лет. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022 году один из обвиняемых для хищения средств, зачисляемых на счета держателей "Пушкинских карт", создал орггруппу, в которую вовлек троих сообщников. Отмечается, что для реализации задуманного организатор зарегистрировался как ИП, открыл расчетный счет в банке, разработал сайт для размещения заведомо ложной информации о проведении культурного мероприятия, а также заключил договоры с билетным оператором и разместил на интернет-платформе "PRO.Культура РФ" заявки о включении мероприятия в качестве культурного события и оформил заявку на его включение в реестр мероприятий программы "Пушкинская карта". Как рассказали в прокуратуре, соучастники с мая по август 2022 года, находясь в Краснодарском крае, привлекали пользователей "Пушкинской карты" к приобретению электронных билетов на фиктивное культурное мероприятие. Добавляется, что затем для обмана пользователей карт сообщники предоставляли им ссылку на сайт с заведомо ложными данными о проведении события, а также виджет билетного оператора. "В дальнейшем обвиняемые обеспечили массовое приобретение посредством дистанционного банковского обслуживания с банковских карт "Пушкинская карта", оформленных с указанием заведомо недостоверных персональных и иных данных их получателей, на организуемое вышеуказанное культурное мероприятие без цели их фактического посещения", - рассказали в прокуратуре. Таким образом, соучастники похитили более 2,3 миллиона рублей из бюджета и 467 тысяч рублей средств банка.
https://ria.ru/20250516/karty-2017274320.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве будут судить участников мошенничества с "Пушкинской картой"
В Москве будут судить четырех участников мошенничества с "Пушкинской картой"
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Четыре участника мошенничества со средствами в рамках программы "Пушкинская карта" предстанут перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Останкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников организованной группы в возрасте от 20 до 22 лет. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году один из обвиняемых для хищения средств, зачисляемых на счета держателей "Пушкинских карт", создал орггруппу, в которую вовлек троих сообщников.
Отмечается, что для реализации задуманного организатор зарегистрировался как ИП, открыл расчетный счет в банке, разработал сайт для размещения заведомо ложной информации о проведении культурного мероприятия, а также заключил договоры с билетным оператором и разместил на интернет-платформе "PRO.Культура РФ" заявки о включении мероприятия в качестве культурного события и оформил заявку на его включение в реестр мероприятий программы "Пушкинская карта".
Как рассказали в прокуратуре, соучастники с мая по август 2022 года, находясь в Краснодарском крае
, привлекали пользователей "Пушкинской карты" к приобретению электронных билетов на фиктивное культурное мероприятие. Добавляется, что затем для обмана пользователей карт сообщники предоставляли им ссылку на сайт с заведомо ложными данными о проведении события, а также виджет билетного оператора.
"В дальнейшем обвиняемые обеспечили массовое приобретение посредством дистанционного банковского обслуживания с банковских карт "Пушкинская карта", оформленных с указанием заведомо недостоверных персональных и иных данных их получателей, на организуемое вышеуказанное культурное мероприятие без цели их фактического посещения", - рассказали в прокуратуре.
Таким образом, соучастники похитили более 2,3 миллиона рублей из бюджета и 467 тысяч рублей средств банка.