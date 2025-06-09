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Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды - РИА Новости, 09.06.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:06:00+03:00
2025-06-09T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 9.00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду местами гроза, возможен град. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы