https://ria.ru/20250609/moskva-2021763432.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды - РИА Новости, 09.06.2025

Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды

Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:06:00+03:00

2025-06-09T09:06:00+03:00

2025-06-09T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 9.00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду местами гроза, возможен град. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://realty.ria.ru/20250609/voda-2021725683.html

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общество, городское хозяйство москвы