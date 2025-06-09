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Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом

Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом - РИА Новости, 09.06.2025

Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом

Молдавские власти готовят механизм тотального контроля над интернетом под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, сообщила... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:39:00+03:00

2025-06-09T11:39:00+03:00

2025-06-09T11:39:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Молдавские власти готовят механизм тотального контроля над интернетом под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, сообщила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Ранее депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что Центральная избирательная комиссия Молдавии, которая перед парламентскими выборами грозит блокировать аккаунты в TikTok и Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), вводит цензуру и запрещает критиковать власти. Партия "Сердце Молдовы" в понедельник заявила об обеспокоенности в связи с намерением правящего режима ввести цензуру в интернете, отметив, что такая угроза исходит из законопроекта о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, разработанного депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). "Под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, власть готовит механизм тотального контроля над онлайн-пространством — последним убежищем свободного слова в Молдове. Туманные формулировки, широкие полномочия для регулирующих структур, отсутствие четких границ — все это открывает путь для злоупотреблений и произвола", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах. Партия "Сердце Молдовы" требует немедленной отставки всего состава Совета по аудиовизуалу, превратившегося, по мнению представителей политсилы, в карманную структуру власти. "Мы настаиваем, чтобы большинство в новом составе Совета было представлено оппозицией. Это единственная гарантия того, что новый закон не превратится в инструмент уничтожения свободы слова", - подчеркивается в сообщении. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ноябре 2024 года заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман сообщила, что ЦИК перед парламентскими выборами будет блокировать те аккаунты в TikTok и Facebook*, которые будут распространять дезинформацию. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250608/moldaviya-2021651675.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, ирина влах, игорь гросу, евгения гуцул, евросоюз, tiktok, традиционные ценности