Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/moldavija-2021747114.html
Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом
Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом - РИА Новости, 09.06.2025
Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом
Молдавские власти готовят механизм тотального контроля над интернетом под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, сообщила... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:39:00+03:00
2025-06-09T11:39:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
ирина влах
игорь гросу
евгения гуцул
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4dcfbc4b91bfe43caed6ed981a6c5a6.jpg
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Молдавские власти готовят механизм тотального контроля над интернетом под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, сообщила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Ранее депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что Центральная избирательная комиссия Молдавии, которая перед парламентскими выборами грозит блокировать аккаунты в TikTok и Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), вводит цензуру и запрещает критиковать власти. Партия "Сердце Молдовы" в понедельник заявила об обеспокоенности в связи с намерением правящего режима ввести цензуру в интернете, отметив, что такая угроза исходит из законопроекта о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, разработанного депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). "Под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, власть готовит механизм тотального контроля над онлайн-пространством — последним убежищем свободного слова в Молдове. Туманные формулировки, широкие полномочия для регулирующих структур, отсутствие четких границ — все это открывает путь для злоупотреблений и произвола", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах. Партия "Сердце Молдовы" требует немедленной отставки всего состава Совета по аудиовизуалу, превратившегося, по мнению представителей политсилы, в карманную структуру власти. "Мы настаиваем, чтобы большинство в новом составе Совета было представлено оппозицией. Это единственная гарантия того, что новый закон не превратится в инструмент уничтожения свободы слова", - подчеркивается в сообщении. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ноябре 2024 года заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман сообщила, что ЦИК перед парламентскими выборами будет блокировать те аккаунты в TikTok и Facebook*, которые будут распространять дезинформацию. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250608/moldaviya-2021651675.html
https://ria.ru/20250606/dodon-2021288085.html
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021517834.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_1a400477ccf3edc8f1a7d85106fb714a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, россия, ирина влах, игорь гросу, евгения гуцул, евросоюз, tiktok, традиционные ценности
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Ирина Влах, Игорь Гросу, Евгения Гуцул, Евросоюз, TikTok, традиционные ценности
Экс-глава Гагаузии: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом

Влах: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом под предлогом защиты

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Молдавские власти готовят механизм тотального контроля над интернетом под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, сообщила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Ранее депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что Центральная избирательная комиссия Молдавии, которая перед парламентскими выборами грозит блокировать аккаунты в TikTok и Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), вводит цензуру и запрещает критиковать власти. Партия "Сердце Молдовы" в понедельник заявила об обеспокоенности в связи с намерением правящего режима ввести цензуру в интернете, отметив, что такая угроза исходит из законопроекта о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, разработанного депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Власти Молдавии считают страну временным проектом, заявил эксперт
Вчера, 17:41
"Под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, власть готовит механизм тотального контроля над онлайн-пространством — последним убежищем свободного слова в Молдове. Туманные формулировки, широкие полномочия для регулирующих структур, отсутствие четких границ — все это открывает путь для злоупотреблений и произвола", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах.
Партия "Сердце Молдовы" требует немедленной отставки всего состава Совета по аудиовизуалу, превратившегося, по мнению представителей политсилы, в карманную структуру власти. "Мы настаиваем, чтобы большинство в новом составе Совета было представлено оппозицией. Это единственная гарантия того, что новый закон не превратится в инструмент уничтожения свободы слова", - подчеркивается в сообщении.
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ноябре 2024 года заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман сообщила, что ЦИК перед парламентскими выборами будет блокировать те аккаунты в TikTok и Facebook*, которые будут распространять дезинформацию.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Экс-президент Молдавии призвал Санду уйти в отставку
6 июня, 12:15
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская
Полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг
7 июня, 15:27
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияИрина ВлахИгорь ГросуЕвгения ГуцулЕвросоюзTikTokтрадиционные ценности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала