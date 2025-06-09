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Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/minoborony-2021697718.html
Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта
Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 09.06.2025
Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление пехоты ВСУ на краснолиманском участке линии боевого... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:18:00+03:00
2025-06-09T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление пехоты ВСУ на краснолиманском участке линии боевого соприкосновения, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в министерстве. В Минобороны уточнили, что в ходе воздушной разведки удалось обнаружить тщательно замаскированные позиции и значительное скопление пехоты противника. Координаты целей были незамедлительно переданы танковому экипажу, добавили в МО. "Огонь с закрытых огневых позиций с постоянной корректировкой расчетами БЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты противника с минимальным расходом боеприпасов, максимальное время оставаясь незамеченным для его контрбатарейных средств и средств воздушной разведки", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697363.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М
Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Минобороны: танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление пехоты ВСУ на краснолиманском участке линии боевого соприкосновения, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в министерстве.
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В Минобороны уточнили, что в ходе воздушной разведки удалось обнаружить тщательно замаскированные позиции и значительное скопление пехоты противника. Координаты целей были незамедлительно переданы танковому экипажу, добавили в МО.
"Огонь с закрытых огневых позиций с постоянной корректировкой расчетами БЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты противника с минимальным расходом боеприпасов, максимальное время оставаясь незамеченным для его контрбатарейных средств и средств воздушной разведки", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90М
 
 
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