https://ria.ru/20250609/minoborony-2021697718.html

Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 09.06.2025

Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление пехоты ВСУ на краснолиманском участке линии боевого... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:18:00+03:00

2025-06-09T05:18:00+03:00

2025-06-09T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-90м

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление пехоты ВСУ на краснолиманском участке линии боевого соприкосновения, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в министерстве. В Минобороны уточнили, что в ходе воздушной разведки удалось обнаружить тщательно замаскированные позиции и значительное скопление пехоты противника. Координаты целей были незамедлительно переданы танковому экипажу, добавили в МО. "Огонь с закрытых огневых позиций с постоянной корректировкой расчетами БЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты противника с минимальным расходом боеприпасов, максимальное время оставаясь незамеченным для его контрбатарейных средств и средств воздушной разведки", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697363.html

https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697006.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м