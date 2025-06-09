https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021859449.html

Политика Трампа понятна России, заявил Мединский

Политика Трампа понятна России, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025

Политика Трампа понятна России, заявил Мединский

Политика президента США Дональда Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:34:00+03:00

2025-06-09T18:34:00+03:00

2025-06-09T18:51:00+03:00

россия

сша

владимир мединский

дональд трамп

америка

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Выступления Трампа пронизаны одним: интересами Америки… Он руководствуется интересами державы. В этом отношении нам политика Трампа пока очень понятна", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

россия

сша

америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, владимир мединский, дональд трамп, америка