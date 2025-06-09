https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021859449.html
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский
Политика президента США Дональда Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:34:00+03:00
2025-06-09T18:34:00+03:00
2025-06-09T18:51:00+03:00
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владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Выступления Трампа пронизаны одним: интересами Америки… Он руководствуется интересами державы. В этом отношении нам политика Трампа пока очень понятна", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир мединский, дональд трамп, америка
Россия, США, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Америка
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский
Мединский: политика Трампа понятна России, он руководствуется нацинтересами США