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Политика Трампа понятна России, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
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18:34 09.06.2025 (обновлено: 18:51 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021859449.html
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский
Политика президента США Дональда Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 09.06.2025
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россия
сша
владимир мединский
дональд трамп
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.&quot;Выступления Трампа пронизаны одним: интересами Америки… Он руководствуется интересами державы. В этом отношении нам политика Трампа пока очень понятна&quot;, - сказал Мединский в интервью в рамках шоу &quot;Эффект Санчеса&quot; американского журналиста RT Рика Санчеса.
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html
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россия, сша, владимир мединский, дональд трамп, америка
Россия, США, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Америка
Политика Трампа понятна России, заявил Мединский

Мединский: политика Трампа понятна России, он руководствуется нацинтересами США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«

"Выступления Трампа пронизаны одним: интересами Америки… Он руководствуется интересами державы. В этом отношении нам политика Трампа пока очень понятна", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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РоссияСШАВладимир МединскийДональд ТрампАмерика
 
 
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